Премьер-министр Кая Каллас, находившаяся во вторник с визитом в Вильяндимаа, заявила, что не существует безболезненного решения проблемы дефицита госбюджета, поскольку политический капитал для повышения налогов иссяк, а сокращения расходов становятся невозможными сразу же, как только речь переходит от общей идеи к конкретным затратам. В то же время невозможно двигаться вперед, не приняв решения.
Для подписчиков
Кая Каллас: одно нельзя, другое нельзя, ничего нельзя – так этот путь не пройти
«Как будто все пособия появляются откуда-то из воздуха или из кармана какого-то иностранного дяди, – восклицает Каллас. – Не появляются! Они приходят из карманов наших налогоплательщиков!»