Кая Каллас: одно нельзя, другое нельзя, ничего нельзя – так этот путь не пройти

– Государственный бюджет следующего года должен быть сокращен почти на 900 миллионов, или на семь процентов. В одном новостном сюжете на Эстонском национальном телерадиовещании (ERR) правящие партии заявили, что не должно быть никаких сокращений расходов на оборону, внутреннюю безопасность, здравоохранение, культурные фонды, такие как театры и музеи, а также на пенсии. Сокращение расходов на образование после забастовки, вероятно, тоже немыслимо, а если сократить много инвестиций, экономический рост снизится еще больше. Что же остается?