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Кая Каллас: одно нельзя, другое нельзя, ничего нельзя – так этот путь не пройти

Ханс Вяре
, главный редактор газеты Sakala
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По мнению премьер-министра Каи Каллас, улучшения сбалансированности бюджета не избежать, поскольку в противном случае против нас могут начать производство в связи с нарушениями Маастрихтских критериев, а процентные расходы вырастут до такой величины, которая сравнима с бюджетом всего Министерства культуры.
По мнению премьер-министра Каи Каллас, улучшения сбалансированности бюджета не избежать, поскольку в противном случае против нас могут начать производство в связи с нарушениями Маастрихтских критериев, а процентные расходы вырастут до такой величины, которая сравнима с бюджетом всего Министерства культуры. Фото: Marko Saarm

Премьер-министр Кая Каллас, находившаяся во вторник с визитом в Вильяндимаа, заявила, что не существует безболезненного решения проблемы дефицита госбюджета, поскольку политический капитал для повышения налогов иссяк, а сокращения расходов становятся невозможными сразу же, как только речь переходит от общей идеи к конкретным затратам. В то же время невозможно двигаться вперед, не приняв решения.

«Как будто все пособия появляются откуда-то из воздуха или из кармана какого-то иностранного дяди, – восклицает Каллас. – Не появляются! Они приходят из карманов наших налогоплательщиков!»

– Государственный бюджет следующего года должен быть сокращен почти на 900 миллионов, или на семь процентов. В одном новостном сюжете на Эстонском национальном телерадиовещании (ERR) правящие партии заявили, что не должно быть никаких сокращений расходов на оборону, внутреннюю безопасность, здравоохранение, культурные фонды, такие как театры и музеи, а также на пенсии. Сокращение расходов на образование после забастовки, вероятно, тоже немыслимо, а если сократить много инвестиций, экономический рост снизится еще больше. Что же остается?

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