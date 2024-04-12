Вырклаэв: сумма, необходимая для восстановления Украины, во много раз превышает нынешнюю помощь

С марта действует механизм финансовой поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро, из которых шесть миллиардов будут выделены Украине авансом в марте и апреле.

Дальнейшая реализация программы будет основываться на плане, подготовленном украинским правительством и представленном министрам финансов на встрече. План направлен на ликвидацию последствий ущерба, нанесенного Россией, восстановление страны и проведение необходимых реформ, которые, помимо прочего, должны поддержать путь Украины к Европейскому союзу.

«Для нас важно, чтобы программа для Украины была быстро запущена и предоставила ей средства как для краткосрочного, так и для долгосрочного восстановления и реконструкции», - сказал Вырклаэв.

В будущем Украине понадобится больше денег

С февраля 2022 года на поддержку Украины было выделено 122 миллиарда евро. «Сумма, необходимая для восстановления Украины, в несколько раз выше, и надежный план финансирования обеспечит Украине как материальную, так и моральную поддержку», - сказал министр финансов Эстонии.

Мобилизация чрезвычайных доходов от активов Центрального банка России, была предложена Европейской комиссией и Верховным представителем ЕС по иностранным делам 20 марта.

Эстония полностью поддерживает это предложение, которое создает возможность направить Украине дополнительно три миллиарда евро в год на военную помощь и помощь в восстановлении. «И здесь крайне важно достичь быстрого соглашения о направлении как можно большей части доходов от активов агрессора на поддержку Украины», - подчеркнул Вырклаэв.

Он отметил, что для обеспечения европейской безопасности государства-члены должны выделять на оборонные расходы не менее двух процентов своего ВВП, а также представил инициативу Эстонии о выделении 0,25 процента ВВП на военную помощь Украине, чтобы обеспечить ей поддержку на поле боя для победы в войне.

Дискуссии в Еврогруппе были посвящены связи между конкурентоспособностью еврозоны и внешней торговлей. За прошедшие годы Европейский союз и еврозона много выиграли от внешней торговли, основанной на правилах. В меняющемся мире необходимо укреплять собственные конкурентные позиции, проводить необходимые структурные реформы, снижать регулятивную нагрузку на бизнес, быть решительными в стратегических секторах, но избегать чрезмерной государственной помощи. Усилия по сохранению внешней торговли, основанной на правилах, также должны быть продолжены на глобальном уровне.