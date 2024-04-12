Бельгия расследует предполагаемое вмешательство России в европейские выборы

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны ЕС передали для нужд ВСУ значительное количество оружия и боеприпасов, а также продолжают оказывать Киеву финансовую помощь, исчисляемую уже миллиардами евро.

Кроме того, Евросоюз ввел персональные санкции в отношении высших российских должностных лиц, включая лично президента Владимира Путина, а также десятков российских банков, компаний и предприятий энергетического сектора.

Однако война затягивается, месяцами линия фронта практически не двигается, а поддерживать Украину становится все труднее. Венгрия, ближайший европейский сторонник Путина, затягивает передачу Киеву помощи и требует проведения мирных переговоров.

«Серьезная угроза»

Президент Европарламента Роберта Метсола. Фото: EPA

Кому именно предлагали деньги, кто и на каких условиях, бельгийский премьер не уточнил, так что имена подозреваемых не известны.

Неизвестно также, связано ли это заявление как-либо с тем, что в декабре 2022 года бельгийские власти объявили о раскрытии некой «операции по манипулированию влиянием в Европейском парламенте» с участием чиновников из Катара. Правительство Катара отвергло эти обвинения.

Как утверждает Де Кроо, непосредственно на территории Бельгии никто никому ничего не платил, однако именно здесь заседает Европарламент и расположены другие европейские институты. А следовательно, по логике премьера, и расследование должны вести бельгийские власти.

«Это серьезная угроза, так что я принял меры, - сказал он. - Мы должны действовать, причем как на национальном уровне, так и на уровне ЕС».