«Новости в 7» за 12 апреля: кого КАПО считает угрозой для Эстонии, глава МВД предложил считать Московский патриархат «террористической организацией», чудесное спасение редких кродкодилов от вымирания и музыкально-поэтический вечер

Сегодня в выпуске:

- Полиция безопасности опубликовала ежегодник с перечнем угроз для Эстонии. Гибридные атаки и пропагандистское влияние из России, рост числа радикально настроенных мусульман, интерес со стороны китайской разведки - что еще создает проблемы для контрразведки, выяснял наш корреспондент

- Это важно: коалиционный договор в Таллинне почти готов; правительство одобрило налогообложение пенсий и почему помощь в установке российского ТВ считается уголовным преступлением

- Министр внутренних дел предлагает причислить Московский патриархат русской православный церкви к террористическим организациям. Что стоит за громким заявлением и как оно может повлиять на деятельность местных церковных приходов?

- Сиамские крокодилы были спасены учеными от вымирания. Как идет работа по разведению и выпуску в дикую природу этих редких рептилий, которые считаются священными у народностей Камбоджи?

- Это интересно: какие паромы будут ходить на Сааремаа и Хийумаа; что происходит с лесами Амазонии и как в Польши отреагировали на отмену домашних заданий для школьников

- Волшебный музыкально-поэтический вечер объединил талантливых творческих людей. Наша съемочная группа наблюдала за действом, в котором приняли участие литераторы, певцы, актеры и модные дизайнеры.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 12 апреля.