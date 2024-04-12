Латвия остается в числе стран с самым опасным дорожным движением

Свежее исследование, опубликованное Eurostat 12 апреля, показало, что Латвия сохранила репутацию страны со смертельно опасными автомагистралями в 2022 году, сообщает Латвийское национальное вещание LSM.

В 2022 году в ЕС в дорожно-транспортных происшествиях погибло 20 653 человека, что на 4 процента больше, чем в 2021 году (19 917 погибших).

Число смертельных случаев увеличилось второй год подряд после 2020 года, когда на дорожное движение повлияли ограничения, введенные в общественном транспорте из-за коронавируса, и частота передвижений людей. В 2022 году в среднем в ЕС в дорожно-транспортных происшествиях погибло 46 человек на миллион жителей.

Учитывая население каждой страны ЕС, в 2022 году самый низкий уровень смертности на дорогах был зарегистрирован в Швеции (22 дорожно-транспортных происшествия на миллион жителей), Дании (26) и Ирландии (31).

В то же время самый высокий уровень был зарегистрирован в Румынии (86 дорожно-транспортных происшествий на миллион жителей), за ней следуют Болгария (78), Хорватия (71), Греция (63), а затем Латвия и Португалия, по 60. В Литве (43) и Эстонии (37) число погибших в дорожных происшествиях значительно меньше, чем в Латвии.

Наибольшее снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2017–2022 годах было зафиксировано на Мальте, в Исландии и Литве - соответственно на 52,8%, 43,8% и 37,2%.

LSM отмечает, что большая часть данных Eurostat, связанных с Латвией, относится к 2020 году, что затрудняет проведение комплексных сравнений и выводов.