Согласно обзору, опубликованному сегодня Европейским статистическим управлением, дорожная сеть Латвии является самой опасной по сравнению с другими странами-членами Евросоюза.
Латвия остается в числе стран с самым опасным дорожным движением
Свежее исследование, опубликованное Eurostat 12 апреля, показало, что Латвия сохранила репутацию страны со смертельно опасными автомагистралями в 2022 году, сообщает Латвийское национальное вещание LSM.
В 2022 году в ЕС в дорожно-транспортных происшествиях погибло 20 653 человека, что на 4 процента больше, чем в 2021 году (19 917 погибших).
Число смертельных случаев увеличилось второй год подряд после 2020 года, когда на дорожное движение повлияли ограничения, введенные в общественном транспорте из-за коронавируса, и частота передвижений людей. В 2022 году в среднем в ЕС в дорожно-транспортных происшествиях погибло 46 человек на миллион жителей.
Учитывая население каждой страны ЕС, в 2022 году самый низкий уровень смертности на дорогах был зарегистрирован в Швеции (22 дорожно-транспортных происшествия на миллион жителей), Дании (26) и Ирландии (31).
В то же время самый высокий уровень был зарегистрирован в Румынии (86 дорожно-транспортных происшествий на миллион жителей), за ней следуют Болгария (78), Хорватия (71), Греция (63), а затем Латвия и Португалия, по 60. В Литве (43) и Эстонии (37) число погибших в дорожных происшествиях значительно меньше, чем в Латвии.
Наибольшее снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2017–2022 годах было зафиксировано на Мальте, в Исландии и Литве - соответственно на 52,8%, 43,8% и 37,2%.
LSM отмечает, что большая часть данных Eurostat, связанных с Латвией, относится к 2020 году, что затрудняет проведение комплексных сравнений и выводов.