Генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон подтвердил в опубликованном ежегоднике КаПо, что с момента основания Эстонии главная угроза конституционному порядку Эстонии осталась прежней: в подавляющем большинстве случаев это Россия с ее империалистическими амбициями, при этом желание России внести сумятицу в Эстонию возросло.
Гендиректор КаПо: Россия была и остается главной угрозой безопасности Эстонии
«Прежде, чем Россия в XXI веке начала прямое военное нападение на соседние страны, она пыталась ослабить их всеми способами: подрывом, враждебной пропагандой, засылкой враждебных агентов в страну, подрывом уверенности народа в себе. Как один из типичных и широко используемых искусственных предлогов для вмешательства во внутренние дела других стран, в том числе Эстонии, Россия снова и снова пыталась придумать историю об исторических особых правах и необходимости защитить здесь русских от предполагаемых преследований. Россия также пыталась использовать людей русского происхождения, проживающих в Эстонии, для обострения ситуации или поддержания напряженности», - отметил Паллосон.
Последнее исследование интеграции в Эстонии дает информацию о том, что развитие в целом хорошее. Хотя интеграция - медленный процесс, по оценке КаПо, доля интегрированных людей увеличивается. Это означает, что многие постоянные жители другой национальности или с другим родным языком имеют схожие с эстонцами ценности - они являются эстонскими соотечественниками в лучшем смысле этого слова.
«С другой стороны, мы видим, что людям, отрицательно относящимся к Эстонии, очень часто приходилось громко высказываться в общественной дискуссии, и поэтому иногда на основе подавления голосового меньшинства может сформироваться ложное впечатление, как будто их больше, чем на самом деле. Это, в свою очередь, может работать против интеграции», - сказал Паллосон в предисловии к ежегоднику КаПо.
Он отмечает, что исследование интеграции подчеркивает, что экономическое преодоление является сильным и заслуживающим внимания фактором в отношениях с Эстонией. Таким образом, следует обратить внимание и на периферийные районы, где по сравнению с Таллинном или Тарту доходы ниже, а услуги менее доступны. Среди недовольных или испытывающих экономические трудности людей легче разжечь конфликты и недоверие к эстонскому государству.
«Чтобы предотвратить возникающие в результате этого угрозы безопасности, нам как обществу необходимо приложить совместные усилия», - сказал он.
Предупреждая и предотвращая невоенные угрозы безопасности, Департамент полиции безопасности предотвращает антиэстонскую деятельность по влиянию спецслужб любого государства. «Мы не идем на компромиссы, особенно в ситуации, когда идет война в Украине. Во время войны России против Украины опасность действий людей, которые работали против интересов безопасности Эстонии, становится более очевидной», - пояснил Паллосон.
Департамент полиции безопасности внес обдуманные предложения о высылке таких людей из страны и о запрете на въезд в Эстонию или в Шенгенскую зону. В сотрудничестве с внешними и внутренними партнерами КаПо улучшает способность Эстонии противостоять антигосударственной деятельности, будь то враждебное влияние в социальных сетях или попытки вызвать напряжение и расколоть общество. Эти попытки являются частью гибридных угроз, то есть, невоенных атак на базовые ценности и взгляды общества.
«Цель атак - посеять неуверенность, недовольство и страх. Это может быть кибератака на поставщиков жизненно важных услуг, препятствование украинским помощникам, нарушение чувства безопасности школьников, объявление в розыск членов эстонского правительства. Я могу подтвердить, что интерес российских спецслужб как к Эстонии, так и к нашим соседям, чтобы внести замешательство, вырос», - отметил Паллосон.
По его словам, в декабре прошлого года по требованию российских спецслужб было уничтожено имущество министра внутренних дел Эстонии и главного редактора русскоязычного отдела крупного медиапортала. «Мы можем справиться с некоторыми неудобствами, причиняемыми врагом, не впадая в панику и не позволяя страху взять над нами верх. Институты эстонского государства достаточно сильны для этого. Конституционный порядок остается крепким при сотрудничестве всех нас», - подтвердил Паллосон, добавив, что информирование общественности о возможных угрозах конституции Эстонии по-прежнему актуально.
«Наша цель одна - Эстония есть и должна оставаться максимально сложной оперативной зоной как для России, так и для спецслужб других враждебных стран», - добавил он.
Помимо всех остальных проблем, по мнению КаПо, сохраняется также необходимость предотвращения и предотвращения международного терроризма. «Наш низкий уровень террористической угрозы является относительным, но мы по-прежнему считаем теракт маловероятным. В то же время распространение радикального ислама в Эстонии становится все более обширным из-за увеличения иммиграции из стран риска», - указал Паллосон.
«В условиях все более обширного виртуального мира нам также необходимо понимать, что кибербезопасность начинается с каждого из нас. Очень важно, чтобы эстонские инновации не дошли до тыла врага и не могли быть обращены против нас», - продолжил Паллосон.
Помимо киберугроз, инциденты 2023 года, связанные с газопроводом Balticconnector и кабелями связи между Эстонией-Финляндией и Эстонией-Швецией, привлекли внимание общественности к непрерывности наших жизненно важных услуг и обстоятельствам, которые ей угрожают. «Работая вместе, мы можем снизить риски, но, к сожалению, не предотвратить все», - сказал Паллосон.
По мнению КаПо, ближайшие годы, вероятно, будут трудными и нестабильными. «Однако необходимо использовать это время для силового сокращения рычагов влияния России, чтобы она никогда не достигла своей цели, направленной против нас, НАТО и Евросоюза. Будучи частью крупных международных объединений, которые обеспечивают мир и безопасность, за 20 лет мы смогли поделиться опытом с нашими партнерами», - подтвердил Паллосон.