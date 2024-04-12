Гендиректор КаПо: Россия была и остается главной угрозой безопасности Эстонии

«Прежде, чем Россия в XXI веке начала прямое военное нападение на соседние страны, она пыталась ослабить их всеми способами: подрывом, враждебной пропагандой, засылкой враждебных агентов в страну, подрывом уверенности народа в себе. Как один из типичных и широко используемых искусственных предлогов для вмешательства во внутренние дела других стран, в том числе Эстонии, Россия снова и снова пыталась придумать историю об исторических особых правах и необходимости защитить здесь русских от предполагаемых преследований. Россия также пыталась использовать людей русского происхождения, проживающих в Эстонии, для обострения ситуации или поддержания напряженности», - отметил Паллосон.

Последнее исследование интеграции в Эстонии дает информацию о том, что развитие в целом хорошее. Хотя интеграция - медленный процесс, по оценке КаПо, доля интегрированных людей увеличивается. Это означает, что многие постоянные жители другой национальности или с другим родным языком имеют схожие с эстонцами ценности - они являются эстонскими соотечественниками в лучшем смысле этого слова.

«С другой стороны, мы видим, что людям, отрицательно относящимся к Эстонии, очень часто приходилось громко высказываться в общественной дискуссии, и поэтому иногда на основе подавления голосового меньшинства может сформироваться ложное впечатление, как будто их больше, чем на самом деле. Это, в свою очередь, может работать против интеграции», - сказал Паллосон в предисловии к ежегоднику КаПо.

Ежегодник КаПо 2023-2024. Фото: Tairo Lutter