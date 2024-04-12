Женщина, простоявшая в поезде на всем пути из Тарту в Таллинн: за стоячий билет не должны брать полную цену

«Из Валга пришел поезд, который был относительно пустым, но толпа из Тарту заполнила его полностью. Кроме меня, стоять пришлось еще некоторым людям, - рассказала она Elu24. Кристина удивилась, что уже дневной поезд был настолько заполнен и что людям пришлось стоять уже начиная с Тарту. - Раньше я сама ездила так, что в Тарту еще могла занять одно из последних сидячих мест, а потом видела, как в Йыгева и Тапа заходят те, кому приходится стоять. То, что уже с Тарту приходится стоять - такого я раньше не видела».