Новая власть Таллинна наконец пришла к соглашению

По данным Postimees, социал-демократы получат место мэра, а Партия реформ - председателя городского собрания. Что касается вице-мэров и старейшин районов, пока не известно, какая партия что получит, но все посты будут распределены поровну между четырьмя партиями.

Прежде всего новой коалиции необходимо определиться с новым мэром. Выборы мэра пройдут на внеочередном заседании в воскресенье. Решение по вице-мэрам должно быть принято до 25 апреля.

Завтра руководства Партии реформ, «Отечества», Социал-демократической партии и «Ээсти 200» соберутся отдельно, чтобы обсудить коалиционное соглашение и в то же время обсудить, кто может получить ту или иную должность, сообщает Delfi.