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В результате ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

rus.postimees.ee
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В пятницу вечером, 12 апреля, в результате столкновения двух автомобилей в Рапламаа пострадал пассажир одного из автомобилей.

В 18:14 в полицию поступило сообщение, что в деревне Пыльма волости Рапла произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, Audi, двигавшийся по Валли-Пыльма-теэ, не уступил дорогу BMW, двигавшемуся по главной дороге.

В результате ДТП 26-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

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