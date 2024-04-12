В результате ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В 18:14 в полицию поступило сообщение, что в деревне Пыльма волости Рапла произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, Audi, двигавшийся по Валли-Пыльма-теэ, не уступил дорогу BMW, двигавшемуся по главной дороге.