В пятницу вечером, 12 апреля, в результате столкновения двух автомобилей в Рапламаа пострадал пассажир одного из автомобилей.
В результате ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек
В 18:14 в полицию поступило сообщение, что в деревне Пыльма волости Рапла произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, Audi, двигавшийся по Валли-Пыльма-теэ, не уступил дорогу BMW, двигавшемуся по главной дороге.
В результате ДТП 26-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.