Сб, 13.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФОТО ⟩ Водитель сразу после ДТП скрылся с места происшествия

rus.postimees.ee
Copy

В пятницу, 12 апреля, около 21:12 на перекрестке улиц Якобсони и Леола в Вильянди произошло ДТП: столкнулись два автомобиля.

По словам находившегося на месте фотографа Кенно Соо, по предварительным данным, автомобиль Volvo столкнулся с другим автомобилем, который после ДТП скрылся с места происшествия. Водителя Volvo на месте осмотрели медики скорой помощи.

Полиция занимается поиском второго автомобиля и устанавливает личность водителя.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх