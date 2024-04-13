В пятницу, 12 апреля, около 21:12 на перекрестке улиц Якобсони и Леола в Вильянди произошло ДТП: столкнулись два автомобиля.
ФОТО ⟩ Водитель сразу после ДТП скрылся с места происшествия
По словам находившегося на месте фотографа Кенно Соо, по предварительным данным, автомобиль Volvo столкнулся с другим автомобилем, который после ДТП скрылся с места происшествия. Водителя Volvo на месте осмотрели медики скорой помощи.
Полиция занимается поиском второго автомобиля и устанавливает личность водителя.