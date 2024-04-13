Правительство планирует новое изменение: пособие по безработице будут получать только те, кто вносил страховые взносы

По действующей системе, в случае сокращения людям предлагается возмещение, которое покрывается из платежей по страхованию от безработицы. Кроме того, существует пособие, которое не предполагает от человека вклада в систему страхования и составляет около 362 евро в месяц, передает rus.err.ee со ссылкой на «Актуальную камеру».

По словам вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций Уллы Саар, сейчас пособие по безработице выплачивается из государственного бюджета, и люди также получают поддержку через органы местного самоуправления, а в результате этой реформы в местном самоуправлении количество претендентов на пособие по прожиточному минимуму, конечно, может увеличиться, но на них государство выделит дополнительные средства.

В дополнение к существующему страховому возмещению по безработице законопроектом создается новый вид базовой страховой компенсации, которая будет составлять 50% от минимальной заработной платы за предыдущий календарный год, эту компенсацию смогут получить также и те, кто ушел с работы по собственному желанию.