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Епископ Даниил: мы намерены отстаивать в Эстонии нашу свободу вероисповедания

Кадри Таммепуу
, журналист
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Викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, тартуский епископ Даниил
Викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, тартуский епископ Даниил Фото: Sander Ilvest

Викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, тартуский епископ Даниил прокомментировал план главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса добиться признания Русской православной церкви Московского патриархата террористической организацией.

По его словам, реализация плана Ляэнеметса означала бы введение коллективной ответственности, поскольку, хотя за принятой декларацией стоял патриарх Кирилл, высшие органы Русской православной церкви не собирались и не признали эти идеи, но ответственной за это провозглашается именно церковь. «Лично меня эти идеи пугают», - заявил он.

Даниил считает, что решение, принятое под воздействием эмоций, не может быть взвешенным, поскольку, если все происходит в таком темпе, как сейчас, кажется, что решения уже были ранее приняты. В ближайшее время план министра внутренних дел обсудят приходы, а затем и синод.

«Безусловно, мы видим эти проблемы и занимаемся ими, но это вопрос не дня и не двух дней», - уточняет он.

По словам викария-епископа, приходы ЭПЦ МП не смогут продолжать свою обычную деятельность: хотя каждый приход является отдельным юридическим лицом, согласно православному учению, приходы не рассматривают как самостоятельную единицу, а как малую часть церкви. «Однако государство не имеет полномочий вмешиваться в каноническую организацию церкви. Мы намерены отстаивать нашу свободу вероисповедания, но надеемся, что нам не придется столкнуться с ее ограничением в Эстонии», - сказал он.

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