Епископ Даниил: мы намерены отстаивать в Эстонии нашу свободу вероисповедания

По его словам, реализация плана Ляэнеметса означала бы введение коллективной ответственности, поскольку, хотя за принятой декларацией стоял патриарх Кирилл, высшие органы Русской православной церкви не собирались и не признали эти идеи, но ответственной за это провозглашается именно церковь. «Лично меня эти идеи пугают», - заявил он.

Даниил считает, что решение, принятое под воздействием эмоций, не может быть взвешенным, поскольку, если все происходит в таком темпе, как сейчас, кажется, что решения уже были ранее приняты. В ближайшее время план министра внутренних дел обсудят приходы, а затем и синод.

«Безусловно, мы видим эти проблемы и занимаемся ими, но это вопрос не дня и не двух дней», - уточняет он.

По словам викария-епископа, приходы ЭПЦ МП не смогут продолжать свою обычную деятельность: хотя каждый приход является отдельным юридическим лицом, согласно православному учению, приходы не рассматривают как самостоятельную единицу, а как малую часть церкви. «Однако государство не имеет полномочий вмешиваться в каноническую организацию церкви. Мы намерены отстаивать нашу свободу вероисповедания, но надеемся, что нам не придется столкнуться с ее ограничением в Эстонии», - сказал он.