Сб, 13.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Видео ⟩ Бездомные: на бутылках за день можно заработать до 20 евро

rus.tvnet.lv
Copy
Бездомные Риги: на бутылках за день можно заработать до 20 евро
Бездомные Риги: на бутылках за день можно заработать до 20 евро Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Передача Bez Tabu поговорила с несколькими бездомными в центре Риги, которые рассказали, что люди до сих пор выбрасывают много тары от напитков вместо того, чтобы вернуть за них уплаченные деньги по депозитной системе, пишет Rus.TVNET.

Михаил, встреченный на Центральном рынке в Риге, демонстрирует свою сумку, в которой он собрал уже десять бутылок. Он говорит, что очень много тары можно найти в окрестностях Гризинькалнса. С ним согласен Вадим, которого программа встретила на площади у Центрального вокзала. «Некоторые собирают до 20 евро в день», - рассказал Вадим программе.

В прошлом году жители Латвии благодаря депозитной системе отправили на переработку 80 процентов приобретенной тары. Теоретически оставшиеся 20% выбрасываются, но на самом деле большая часть оказывается у эстонцев и финнов, которые делают покупки в приграничных винных магазинах.

Первые месяцы года традиционно гораздо спокойнее, когда в депозитные автоматы поступает в среднем 28 миллионов единиц тары в месяц, тогда как летом прогнозируется до 47 миллионов единиц в месяц.

Сегмент многоразовых бутылок показывает лучший результат - к производителям возвращается 90 процентов тары.

Видео: сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке, некоторые бездомные отвечают на вопросы на русском)

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх