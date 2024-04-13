Опрос: кто делает ремонт в квартирах и домах жителей Эстонии – они сами или профессионалы

«54% жителей Эстонии, планирующих в этом году ремонт своего жилья, заявили, что сделают весь ремонт самостоятельно или вместе с членами семьи. 37% сказали, что мелкие работы выполняют сами, а более сложные доверяют профессионалам. Лишь 9% респондентов доверяют ремонтникам всю работу», - рассказала о результатах опроса руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.

Она добавила, что ответы более или менее похожи на ответы жителей Латвии, а вот литовцы закатывают рукава не столь охотно. В Литве 44% респондентов заявили, что делают все сами, 45% доверяют более сложную работу профессионалам, а 12% процентов оставляют ремонтникам всю работу.

«Общая история стран Балтии привела к ситуации, когда многие ремонтные работы всегда приходилось делать самостоятельно. А сегодня причиной выполнения ремонта своими силами является, скорее, отсутствие достаточных средств, – пояснила Хакиайнен. – Мы также изучили, как обычно финансируют ремонт, и выяснилось, что кредитами в этой ситуации пользуются лишь 5% респондентов. Вместе с тем именно кредит поможет быстро устранить проблемные места и сразу же начать наслаждаться результатами ремонта».

Хакиайнен предлагает посчитать, стоит ли в долгосрочной перспективе, например, устанавливать солнечные панели на крышу или обновлять систему отопления, а также рекомендует следить за различными грантами и программами поддержки ремонта, которые могут сэкономить. «Например, 23 апреля KredEx откроет прием заявок на поддержку реконструкции небольших частных домов», - рекомендует она.

36% жителей Эстонии заявили, что будут делать ремонт самостоятельно в течение достаточного продолжительного периода времени, выделяя на эти цели небольшие суммы. 32% ответили, что собирают необходимую сумму до начала работ, 5% воспользуются помощью кредита, а для 26% ремонт на данный момент не актуален или невозможен по финансовым соображениям.

«Хотя многие, вероятно, могут выполнить большую часть ремонтных работ самостоятельно, более специфические вещи все же лучше оставить специалистам. Если что-то придется несколько раз переделывать или в конце концов вызывать профессионалов, ремонт может оказаться в разы дороже запланированного», - добавила Хакиайнен. Особенно важно подумать о вызове специалистов для работ, неправильное выполнение которых может обернуться большими убытками. К ним относятся, например, электромонтажные или сантехнические работы.