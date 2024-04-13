ВИДЕО ⟩ Пара, прожившая в своем доме много лет, обнаружила два тайника

Пользовательница TikTok Аврора Блейзингстар запечатлела момент, когда ее муж обнаружил за стеной металлическую дверь, ведущую в небольшую комнату. «Какого черта! Мы не знали ничего об этом помещении, а живем здесь уже четыре года», - сказал Blazingstar в видео, опубликованном в социальных сетях.