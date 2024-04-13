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ВИДЕО ⟩ Пара, прожившая в своем доме много лет, обнаружила два тайника

Kodu.postimees.ee
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Муж с женой нашли в своем доме комнату, о существовании которой даже не подозревали. А потом - еще одну. Что происходит?

Пользовательница TikTok Аврора Блейзингстар запечатлела момент, когда ее муж обнаружил за стеной металлическую дверь, ведущую в небольшую комнату. «Какого черта! Мы не знали ничего об этом помещении, а живем здесь уже четыре года», - сказал Blazingstar в видео, опубликованном в социальных сетях.

@kids_up_in_here Replying to @ItsSunnyUpHere ♬ Hidden silly goose room - Aurora Blazingstar
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