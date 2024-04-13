Игорь Прекуп ⟩ Ложь о «лжи»

То есть налицо антиконституционные и антидемократичные действия силовых структур нашего государства. И что? Судить по этим злоупотреблениям об Эстонии, является ли она правовым государством? На основании того, что статьи Конституции попираются именно теми, кто по должности призван добиваться ее соблюдения в обществе, станем ли мы делать выводы, что наше государство отказалось от построения гражданского общества, перестало быть правовым и приняло тоталитарную модель?

Нет, это было бы неверно. Ибо следует разделять государство и действия его представителей. Одно дело, законодательно закрепленные ценности, характеризующие государство, и другое – пусть даже акцептированное на разных уровнях власти, пусть даже имеющее системный характер, злоупотребление полномочиями со стороны конкретных госчиновников или целых структур. По ним ни о государстве, ни о стране, ни о ее народе судить нельзя.

Забавно, что в качестве примера зависимости лично от Патриарха всех епархиальных архиереев, из чего должно следовать, что в такой же зависимости находятся и архиереи ЭПЦ МП, отец Андрей не находит ничего лучшего, чем случай в Псково-Печерском монастыре. Каким образом назначение Св. Синодом нового настоятеля, якобы «вопреки правилам самоуправления», показывает «ложь в утверждениях представителей ЭПЦ МП»?