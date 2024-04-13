В статье «"Эстонская епархия врет": как смена власти в Псково-Печерском монастыре разоблачает заверения ЭПЦ МП» отец Андрей Кураев как-то чересчур усердствует, выставляя представителей ЭПЦ МП лжецами, пишет в своей колонке протоиерей Игорь Прекуп.
Игорь Прекуп ⟩ Ложь о «лжи»
В статье с громким названием «"Эстонская епархия врет": как смена власти в Псково-Печерском монастыре разоблачает заверения ЭПЦ МП» якобы разоблачается «ложь» представителей Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) о ее «фактической независимости от Москвы и патриарха РПЦ Кирилла».
Очередной раз приходится удивляться: с какой стати нас обвиняют во лжи, не удосуживаясь разобраться, как дела обстоят на самом деле, не попытавшись, например, у того же епископа Даниила подробней выяснить: дескать, как же так, вы тут говорите, что Патриарх в прямом подчинении имеет только Московскую епархию (Москва и Московская область), а по всей РПЦ ему ни один архиерей слова поперек не скажет и все его предписания будут исполняться в точности? Что мешало его лично об этом спросить?
Отец Андрей Кураев как-то чересчур усердствует, выставляя представителей ЭПЦ МП лжецами. В частности, поддерживая распространенное заблуждение, что наша автономия – фикция, и мы находимся в прямом подчинении у Патриарха Кирилла. Видимо, не найдя доказательств в реалиях ЭПЦ МП, он перевернул смысл утверждения епископа Даниила, что даже правящие епархиальные архиереи в России не находятся у Патриарха в прямом подчинении, тем более архиереи автономных (самоуправляемых) Церквей Московского Патриархата.
Опровергая сказанное епископом Даниилом, отец Андрей утверждает, что епископы в России «находятся в прямом подчинении Московского патриарха и зависят от капризов его настроения и пищеварения», и обвиняет Патриарха в том, что некоторых епископов тот смещал без созыва Св. Синода РПЦ, а иногда эти совещания проводились виртуально.
Ну, во-первых, как говорится, «факты в студию!» А во-вторых, если были со стороны Патриарха факты превышения власти, если он, при молчаливом согласии епископата, интерпретировал свои полномочия недолжным образом, придавая им бóльшую значимость, нежели это соответствует церковным канонам и Уставу РПЦ, если он заявлял нечто и действовал вопреки соборно утвержденным нормативным документам, это должно быть проанализировано и оценено именно как злоупотребление. Зачем придавать этому статус нормы и судить на этом основании не о Московском Патриархе, а о Московском Патриархате?..
Порочный метод – по практическим отклонениям от нормы судить о сущности того или иного сообщества или явления. Понравится ли, например, нам, гражданам и жителям Эстонии, если о нашей стране, о нашем государстве на международном уровне будут судить, например, по тому, как, на основании голословных и лживых, клеветнических претензий, был выдворен из страны наш Предстоятель, митрополит Евгений?
Любому непредвзятому человеку, мало-мальски обладающему навыками функционального чтения, который по публикациям в прессе следил за развитием событий, ясно, что в утверждениях наших силовиков, будто бы митрополит Евгений поддерживал агрессию Российской Федерации против Украины, продвигал здесь какие-то «кремлевские нарративы», пытался влиять на избирательную кампанию и т.д. (что последовательно и доказательно было им опровергнуто) – нет ни слова правды. Тем более, что все кризисные ситуации завершались заверениями МВД, что инцидент исчерпан. И вдруг…
То есть налицо антиконституционные и антидемократичные действия силовых структур нашего государства. И что? Судить по этим злоупотреблениям об Эстонии, является ли она правовым государством? На основании того, что статьи Конституции попираются именно теми, кто по должности призван добиваться ее соблюдения в обществе, станем ли мы делать выводы, что наше государство отказалось от построения гражданского общества, перестало быть правовым и приняло тоталитарную модель?
Нет, это было бы неверно. Ибо следует разделять государство и действия его представителей. Одно дело, законодательно закрепленные ценности, характеризующие государство, и другое – пусть даже акцептированное на разных уровнях власти, пусть даже имеющее системный характер, злоупотребление полномочиями со стороны конкретных госчиновников или целых структур. По ним ни о государстве, ни о стране, ни о ее народе судить нельзя.
Забавно, что в качестве примера зависимости лично от Патриарха всех епархиальных архиереев, из чего должно следовать, что в такой же зависимости находятся и архиереи ЭПЦ МП, отец Андрей не находит ничего лучшего, чем случай в Псково-Печерском монастыре. Каким образом назначение Св. Синодом нового настоятеля, якобы «вопреки правилам самоуправления», показывает «ложь в утверждениях представителей ЭПЦ МП»?
Во-первых, все же не Патриарх назначил, а возглавляемый им Св. Синод РПЦ (см. Журнал № 39 от 10.04.2024 г.). Во-вторых, хорошо это или плохо, что древние правила о монастырском самоуправлении слабо отражены в Уставе РПЦ, но, согласно главе V, ст. 27(б), именно Св. Синод назначает настоятелей монастырей. В чем нарушение? Где тут прямое подчинение епархиального архиерея Патриарху? И в чьих словах теперь следует усматривать ложь?
Как бы ни был авторитетен Патриарх, как бы с его мнением ни считались, но его личное решение не становится автоматически коллегиальным, а коллегиальное решение недопустимо истолковывать как личное, даже если оно принимается под существенным влиянием авторитета руководителя.
И я как-то очень сомневаюсь, что отец Андрей не знал о том, что это было именно синодальное решение, или что он не понимает, в чем разница между прямым управлением и опосредованным, даже если коллегиальный орган беспрекословно повинуется своему председателю и просто создает видимость соборного разума, будучи всего лишь проводником решений одного-единственного лица. Тем более, что доказательств такому положению вещей отец Андрей не представил.