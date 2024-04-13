Юрген Лиги не планирует подписывать коалиционное соглашение новой таллиннской власти

Юрген Лиги написал в своем посте в Facebook, что не может подписать коалиционное соглашение в таком виде, поскольку в таком виде данное коалиционное соглашение премирует лицемерие Урмаса Рейнсалу («Отечество»).

«Нет, правление Партии реформ не обсуждает местные коалиции, а если какая-нибудь партия это делает, то в дело должна вмешаться пресса. На государственном уровне немыслимо, чтобы местная власть, основанная на местных выборах, утверждалась бы центральным руководством партий», - написал Лиги.