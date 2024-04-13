Новое соглашение таллиннской коалиции должно быть подписано завтра на заседании горсобрания, однако член фракции Партии реформ Юрген Лиги написал в соцсети, что не планирует подписывать новый коалиционный договор.
Для подписчиков
Юрген Лиги не планирует подписывать коалиционное соглашение новой таллиннской власти
Юрген Лиги написал в своем посте в Facebook, что не может подписать коалиционное соглашение в таком виде, поскольку в таком виде данное коалиционное соглашение премирует лицемерие Урмаса Рейнсалу («Отечество»).