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Юрген Лиги не планирует подписывать коалиционное соглашение новой таллиннской власти

rus.postimees.ee
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Юрген Лиги.
Юрген Лиги. Фото: Madis Veltman

Новое соглашение таллиннской коалиции должно быть подписано завтра на заседании горсобрания, однако член фракции Партии реформ Юрген Лиги написал в соцсети, что не планирует подписывать новый коалиционный договор.

Юрген Лиги написал в своем посте в Facebook, что не может подписать коалиционное соглашение в таком виде, поскольку в таком виде данное коалиционное соглашение премирует лицемерие Урмаса Рейнсалу («Отечество»).

«Нет, правление Партии реформ не обсуждает местные коалиции, а если какая-нибудь партия это делает, то в дело должна вмешаться пресса. На государственном уровне немыслимо, чтобы местная власть, основанная на местных выборах, утверждалась бы центральным руководством партий», - написал Лиги.

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