Банк: по какой причине количество ходатайств о жилищном кредите выросло более чем на 60%

По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, начатое банками в январе снижение кредитной маржи вызвало активное движение на рынке. «В то же время, количество реальных сделок на рынке таллиннских квартир по сравнению с количеством ходатайств о кредите в первом квартале было довольно скромным. Это позволяет предположить, что у многих людей есть вполне конкретный, но все еще не полностью реализованный план – в ближайшее время приобрести новое жилье», – сказала Пехтер.

По ее мнению, одной из причин растущего покупательского интереса является вступивший в силу 1 апреля указ президента Банка Эстонии, которым устанавливается новый порядок расчета предельного соотношения платежей по кредиту и ежемесячного дохода плательщика.

Если в марте средний жилищный кредит, взятый в Bigbank, составлял 110 тысяч евро, то в ближайшие месяцы он может вырасти процентов на двадцать. Например, человек с чистым доходом в 1700 евро может получить в кредит до 141 000 евро вместо прежних 120 000 евро. «В случае покупки квартиры это может означать, например, еще одну дополнительную комнату – то есть, существенно более просторное жилье», - привела в пример руководитель Bigbank.

По словам Йонны Пехтер, многие уже год или полтора терпеливо ждали, пока кредитная среда станет более благоприятной. «Ставка Euribor до сих пор остается на прежнем уровне, но банки уже снизили свою маржу, а тем временем доходы некоторых семей начали расти, а вместе с ними стали расти финансовая уверенность и кредитоспособность», - перечислила Пехтер причины, положительно влияющие на рынок жилищных кредитов.