Судьба популярного среди студентов кафе под вопросом

В 2015 году переехавшая в помещение бывшего цветочного магазина кофейня Säde с годами стала одним из любимых мест студентов, где в перерыве от учебы можно выпить чашечку кофе, быстро перекусить или просто встретиться со старыми и новыми друзьями. Однако этой весной кофейня закрыта. Почему?

Владелец кофейни Säde Мартин Бек не пожелал давать комментарии СМИ. Он также опроверг слухи, что сотрудники Säde разом уволились из-за плохого стиля управления. Однако из инфорегистра следует, что если в последнем квартале прошлого года в кафе работало семь человек, то в первом квартале этого года – только один.

«Кафе закрыто, поэтому люди не работают», - кратко пояснил Бек. Но что будет дальше? По словам Бека, у него есть некоторые планы, но раскрывать их он не пожелал.

Помимо кофейни Säde на улице Рюйтли, кафе Väike Säde было на втором этаже универмага, но после двух лет работы оно было закрыто из-за экономических трудностей.