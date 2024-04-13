Швейное предприятие OÜ Mentha, проработавшее более 30 лет, оповестило Кассу по безработице о сокращении 14 человек и ликвидации предприятия, пишет Äripäev.
Жертва кризиса ⟩ Проработавшее более 30 лет предприятие закрывается
Владелица и член правления Mentha Маргит Эскель объяснила прекращение деятельности внезапным снижением заказов, повышением зарплаты, связанным с повышением минимальной заработной платы, а также ценовым давлением.
«У нас некоторые люди на минималке, у них зарплата автоматически повышается, в то же время мы не можем поднимать цены на продукцию, поскольку конкурируем с продукцией соседних стран», - сказала она.
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