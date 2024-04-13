Сб, 13.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Жертва кризиса ⟩ Проработавшее более 30 лет предприятие закрывается

rus.postimees.ee
Copy
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Sille Annuk

Швейное предприятие OÜ Mentha, проработавшее более 30 лет, оповестило Кассу по безработице о сокращении 14 человек и ликвидации предприятия, пишет Äripäev.

Владелица и член правления Mentha Маргит Эскель объяснила прекращение деятельности внезапным снижением заказов, повышением зарплаты, связанным с повышением минимальной заработной платы, а также ценовым давлением.

«У нас некоторые люди на минималке, у них зарплата автоматически повышается, в то же время мы не можем поднимать цены на продукцию, поскольку конкурируем с продукцией соседних стран», - сказала она. 

Подробнее читайте на портале Äripäev.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх