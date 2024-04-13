В государственном лесу начался посевной сезон: для создания нового лесного поколения посадят миллионы деревьев

По словам начальника отдела лесоводства Государственного лесного управления (RMK) Тоомаса Вяэта, в этом году будет посажен 21 миллион новых деревьев: 9,7 миллиона елей, 8,5 миллиона сосен, 2,1 миллиона берез и т.д. Весной будет посажено 19,6 миллиона растений, а осенью 1,4 миллиона.

«Мы начинаем в этом году раньше, чем в прошлом году, потому что погода благоприятствует - почва уже не замерзла и позволяет приступить к работе. RMK выращивает деревья на общей площади в 9300 гектаров. Кроме того, мы оставляем 15-20% участков после вырубки для самообразования природы в тех местах, где условия благоприятны для самостоятельного возобновления леса подходящими породами деревьев», - отметил Вяэт.

Посадочными работами занимается 31 лесоводство RMK, на посадку заключены государственные контракты с более чем ста подрядчиками. Поскольку посадку необходимо выполнить в относительно короткие сроки и в основном вручную, весной в лесу занято более 1500 человек по всей Эстонии.

Помимо человеческих рук, в государственных лесах для посадки используются шесть посадочных машин, с помощью которых с весны по осень высаживается около миллиона растений. В основном машина сажает растения на влажных и сложных почвах, где выполнение ручных работ затруднено.

RMK также использует помощь машин при подготовке почвы, будь то создание борозд на сухих участках или создание маленьких приподнятых участков с помощью специального машинного и рыхлителя для улучшения условий роста деревьев.