Период весенних посадок в национальном лесу начался немного раньше из-за теплой погоды. В этом году будут высажены двадцать с лишним миллионов саженцев деревьев. Об этом говорится в сообщении RMK.
В государственном лесу начался посевной сезон: для создания нового лесного поколения посадят миллионы деревьев
По словам начальника отдела лесоводства Государственного лесного управления (RMK) Тоомаса Вяэта, в этом году будет посажен 21 миллион новых деревьев: 9,7 миллиона елей, 8,5 миллиона сосен, 2,1 миллиона берез и т.д. Весной будет посажено 19,6 миллиона растений, а осенью 1,4 миллиона.
«Мы начинаем в этом году раньше, чем в прошлом году, потому что погода благоприятствует - почва уже не замерзла и позволяет приступить к работе. RMK выращивает деревья на общей площади в 9300 гектаров. Кроме того, мы оставляем 15-20% участков после вырубки для самообразования природы в тех местах, где условия благоприятны для самостоятельного возобновления леса подходящими породами деревьев», - отметил Вяэт.
Посадочными работами занимается 31 лесоводство RMK, на посадку заключены государственные контракты с более чем ста подрядчиками. Поскольку посадку необходимо выполнить в относительно короткие сроки и в основном вручную, весной в лесу занято более 1500 человек по всей Эстонии.
Помимо человеческих рук, в государственных лесах для посадки используются шесть посадочных машин, с помощью которых с весны по осень высаживается около миллиона растений. В основном машина сажает растения на влажных и сложных почвах, где выполнение ручных работ затруднено.
RMK также использует помощь машин при подготовке почвы, будь то создание борозд на сухих участках или создание маленьких приподнятых участков с помощью специального машинного и рыхлителя для улучшения условий роста деревьев.
Все растения, поступающие в государственный лес, происходят из восьми собственных теплиц RMK. В свою очередь, растения выращиваются из самого качественного семени, собранного с деревьев с лучшими характеристиками. RMK владеет национальным семенным запасом Эстонии, и большинство лесов в Эстонии обновляется деревьями, выращенными из семени, запасенного и сертифицированного RMK.
Ежегодно RMK увеличивает долю контейнерных растений, которые теперь составляют уже около 60%. Преимущество контейнерных растений перед открытыми корнями заключается не только в более простой посадке, но и в том, что они лучше удерживают влагу как перед посадкой, так и после нее, что делает их более устойчивыми к засухе.
Тоомас Вяэт подчеркивает, что посадка - это только первый шаг в формировании леса - физически трудный, но по сути простой. После посадки в течение первых четырех-пяти лет необходимо регулярно убирать сорняки вокруг растений, а затем кустарники.
RMK в этом году инвестирует в лесоводство 25 миллионов евро, из которых 13,3 миллиона будет потрачено на подготовку почвы, растения и посадку. 11 миллионов будет потрачено на обновление и уход за молодым лесом, а также на прореживание и один миллион будет потрачен на меры по защите леса, в основном на обработку растений для предотвращения ущерба от диких животных.
Больше всего деревьев планируется посадить в этом году в Ляэне-Вирумаа (2,7 млн), Пярнумаа (2,6 млн) и Ида-Вирумаа (2,2 млн).