Фото: интерьер для жизни или для фотографии – вам решать, какой выбрать

Декорировать квартиру для жизни и декорировать квартиру для фотосъемки - две разные задачи. Первую выполняют сами дизайнеры или декораторы. Для второй приглашают особых специалистов - стилистов.

Декоратор работает с трехмерным пространством, стилист же смотрит на интерьер глазами фотографа: держит в голове красивую двухмерную картинку, которая должна получиться с выбранного ракурса.

В результате интерьер с одной точки иной раз имеет мало общего с реальностью. Его стилизуют именно для фотографии, при этом эргономика и функциональность могут не учитываться. Если повторять приемы стилизации в своем доме, то придется ревностно оберегать результат от чужих прикосновений и попыток передвинуть все обратно!

Отсюда вывод: для создания красивого и удобного интерьера используйте приемы декораторов, а уже потом - точечно - стилизуйте. Стилизация поможет расставить акценты, чтобы, например, сделать красивые фото для Instagram или портала недвижимости, если вы задумали продать или сдать внаем квартиру.

Стилисты часто применяют очень эффектный прием - дублирование. Например, две вазы или рамки для фото одного дизайна, но разной высоты, стоящие вместе.

Все это невероятно красиво выглядит в кадре, но если разобраться - зачем вам в обычной жизни сразу три вазы на обеденном столе или композиция из пяти разделочных досок, когда кухня не слишком велика?

Не бойтесь использовать крупные предметы в небольшом пространстве - это сделает интерьер более масштабным и выразительным. В любом случае лучше выбрать меньше предметов, но больших, и подружить их, чем расставлять россыпь мелких. Даже будучи красивыми по отдельности, вместе они рискуют создать ощущение захламленности или сделают вашу гостиную похожей на антикварный магазин в лучшем случае или на прилавок блошиного рынка - в худшем.

Много примеров удачных и неудачных интерьеров с фотографиями находятся ЗДЕСЬ.