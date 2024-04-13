ВИДЕО ⟩ «Крики слышал весь дом»: многоквартирный дом в Ласнамяэ окружила полиция, в опасности оказались дети

Как сообщил Rus.Postimees очевидец, в одной из квартир многоквартирного дома на улице Паэ в столичном районе Ласнамяэ мужчина заперся с детьми своей сожительницы. По некоторым данным, он мог быть вооружен и устроил в квартире погром. Поскольку была потенциальная угроза для детей, на место были вызваны оперативные службы.

По неподтвержденным данным свидетеля, агрессивный мужчина выкинул мать детей из квартиры, а там оставались трое детей. «Говорят, мужчина мог быть под действием наркотиков, а в квартире было двое детей сожительницы и еще ее беременная подруга со своим ребенком», - уточняет очевидец.

По словам местной жительницы, утром она услышала женские крики. «Крики слышал весь дом. Но что конкретно там произошло, я не знаю, видела только, что дом окружили полиция, спасатели и скорая», - говорит она.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила, что около 10 часов в полицию поступило сообщение о семейном насилии в квартире на улице Паэ.

«Полиция задержала пьяного агрессора, пострадавшей была оказана первая помощь. Все детали случившегося устанавливаются», - уточнила она.