ВИДЕО ⟩ Почему владелец роскошного особняка на крыше небоскреба, вероятно, никогда не будет в нем жить?

Этот особняк расположен на верхнем этаже 33-этажного роскошного жилого комплекса в Бангалоре (Индия). Площадь пентхауса составляет 3,7 тысячи квадратных метров: два этажа, вертолетная площадка, сад, бассейн и смотровая площадка на 360 градусов.

Ирфан Разак, председатель компании Prestige Estates Projects, которая занималась строительством, ранее говорил о проекте: «Построить особняк на небоскребе такой высоты было непросто, но мы позаботились о том, чтобы он был построен именно так, как было задумано».

​Оценочная стоимость дома - 20 миллионов долларов США (18,41 миллиона евро).

Особняк в Бангалоре был спроектирован для индийского бизнесмена Виджая Маллья и полностью отделен от квартир, расположенных этажами ниже.

Сам 122-метровый небоскреб Kingfisher Towers построен на участке земли площадью 1,8 гектара, где когда-то располагался родовой дом Маллья.

​Примечательно, что существует реальная вероятность того, что Маллья никогда не поселится в эксклюзивном особняке.

The Financial Times пишет, что Маллья, известный как «король хороших времен» за свой расточительный образ жизни, бежал из Индии в марте 2016 года, прекратив выплачивать долги на сумму более 1 миллиарда долларов (920,5 миллиона евро).

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Маллья попросил убежища в Великобритании.

В 2017 году, когда он уже бежал из страны, по сообщениям индийских СМИ, его особняк на вершине небоскреба еще не был достроен.

Индия предпринимала многочисленные попытки экстрадиции миллиардера, сколотившего состояние на рынке спиртных напитков на популярном бренде Kingfisher.

В августе прошлого года, получив запрос об экстрадиции Маллья в Индию, британский министр национальной безопасности Том Тугендхат сказал Press Trust of India: «У обеих стран есть юридические процедуры, через которые нужно пройти. Но правительству Великобритании абсолютно ясно - у нас нет намерений стать местом, где смогут спрятаться те, кто пытается сбежать от правосудия».