Полиция Финляндии подозревает компанию по сбору ягод в торговле людьми

В конце февраля против компании, приглашавшей сборщиков ягод в Финляндию, были выдвинуты обвинения в торговле людьми. Предполагаемые преступления были совершены в 2023 году в разных частях Финляндии.

Прокуратура выдвинула обвинения по 77 пунктам обвинения в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах против бывшего генерального директора компании Polarica Marjanhankinta Oy Юкки Кристо. Обвинения также были выдвинуты против таиландского бизнес-партнера Кристо по имени Калякорн Пхонгпхитиа.

По версии обвинения, сборщиков ягод из Таиланда подвергали принудительному сбору ягод и другим видам работ, унижающим человеческое достоинство.

Теперь следствие по делу о торговле людьми расширилось. Если ранее дело квалифицировалось по статье о торговле людьми, которая имела место в 2023 году, то теперь же полиция подозревает компанию в том, что она занималась торговлей людьми в тяжкой форме на протяжении двух сезонов сбора ягод в 2022 и 2023 годах.

В ходе расследования около десяти человек подозреваются в совершении преступлений. Потерпевшими являются около ста тайских сборщиков ягод. Генеральный директор компании отрицает выдвинутые против него обвинения в преступлениях.