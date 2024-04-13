Опыт Латвии: алкоголь, заказанный через интернет, доставят только через шесть часов

Парламентская комиссия Латвии согласна с тем, что приобретенный онлайн алкоголь можно будет доставить покупателю не ранее чем через шесть часов с момента покупки.

«Одним из главных вопросов было предложение полностью запретить интернет-продажи. Это нелогично, потому что в соседних странах нет запрета. Другой вопрос - сколько часов нужно ограничить. Тогда мы сделали небольшой перерыв, чтобы отрасль и министерство нашли компромисс. Они предложили шесть часов, и в результате голосования поддержали решение в пользу шести часов», - говорит председатель Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш.

Однако есть исключение – такой временной лаг не будет касаться напитков, в которых содержание абсолютного алкоголя не превышает пятнадцати процентов.

Торговцы алкоголем, высказывая свое мнение о продаже спиртного онлайн, отметили, что такая практика абсолютно безопасна, так как личность покупателя проверяется дважды – при покупке товара и при его получении.

На следующей неделе латвийские депутаты планируют рассмотреть предложения о запрете продажи алкогольных напитков на заправочных станциях.

Ранее парламентская Комиссия по социально-трудовым делам Сейма Латвии поддержала предложение ограничить торговлю алкогольными напитками, разрешив ее только с 10 до 20 часов по будним дням и субботам. При этом депутаты не поддержали запрет продажи алкоголя по воскресеньям уже с 15 часов - вместо этого сошлись на 18 часах. Поправкам осталось пройти два чтения в парламенте.