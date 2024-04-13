ЕС может отказаться от зеленой экономики в ее нынешнем виде

В июне будут обсуждаться стратегические приоритеты Совета ЕС. В СМИ просочился стратегический документ, на основе которого может быть сформирована директива Совета ЕС, которая поставит в качестве основных целей вместо зеленой революции безопасность, защиту внешних границ и экономики. По мнению Терраса, необходимо решать экологические проблемы, но при этом не должны страдать европейская экономика и средства к существованию людей.

«Влиятельное издание Politico сформулировало акцент стратегического документа фразой "пули, а не пчелы". Сравнение, возможно, понравится не всем, но оно ясно показывает, что в первую очередь мы должны заняться более важным делом, а именно повышением обороноспособности и конкурентоспособности европейской экономики», - сказал Террас, по словам которого, и Эстония должна взглянуть на вещи в иной перспективе.

«Экономика Эстонии третий год на спаде, а показатели инфляции являются одними из самых высоких в Европе. Вместо обеспечения экономического роста и безопасности правительство Эстонии занимается ростом бюрократии, планированием бесконечного повышения налогов и чрезмерно рьяным зеленым бунтом», - сказал Террас.