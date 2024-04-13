Таинственное исчезновение: что произошло с 64-летним жителем Эстонии?

Спустя почти год после исчезновения Мдудузи оперативно-розыскная группа OPEROG фонда Kadunud проведет поиски в это воскресенье. Место встречи знакомое: двор поместья Ватла. Именно оттуда в прошлом году сразу после исчезновения Мдудузи они с надеждой отправились на поиски.

По словам руководителя Kadunud Ааре Рюйтеля, весной нераскрытые дела обычно вновь берут в работу. Немаловажную роль здесь играет смена времен года: ранняя весна, когда природа еще не раскрылась, лучшее время для поиска потерянных вещей. Рюйтель говорит, что поиск человека, который давно пропал без вести, совсем не похож на поиск того, кто только что пропал. «На самом деле, в случае давно пропавшего мы ищем предметы: одежду, обувь», - отметил он.