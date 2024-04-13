Сб, 13.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Таинственное исчезновение: что произошло с 64-летним жителем Эстонии?

Анника Аувяэрт
Copy
Фото: Mailiis Ollino

64-летний Мдудузи Кристиан Мсоми 8 мая прошлого года как в воду канул в деревне Нурмси в волости Ляэнеранна: он покинул свой дом по неизвестной причине и в неизвестном направлении. Он до сих пор числится среди пропавших без вести, обстоятельства случившегося по-прежнему неизвестны.

Спустя почти год после исчезновения Мдудузи оперативно-розыскная группа OPEROG фонда Kadunud проведет поиски в это воскресенье. Место встречи знакомое: двор поместья Ватла. Именно оттуда в прошлом году сразу после исчезновения Мдудузи они с надеждой отправились на поиски.

По словам руководителя Kadunud Ааре Рюйтеля, весной нераскрытые дела обычно вновь берут в работу. Немаловажную роль здесь играет смена времен года: ранняя весна, когда природа еще не раскрылась, лучшее время для поиска потерянных вещей. Рюйтель говорит, что поиск человека, который давно пропал без вести, совсем не похож на поиск того, кто только что пропал. «На самом деле, в случае давно пропавшего мы ищем предметы: одежду, обувь», - отметил он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх