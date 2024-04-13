64-летний Мдудузи Кристиан Мсоми 8 мая прошлого года как в воду канул в деревне Нурмси в волости Ляэнеранна: он покинул свой дом по неизвестной причине и в неизвестном направлении. Он до сих пор числится среди пропавших без вести, обстоятельства случившегося по-прежнему неизвестны.
Для подписчиков
Таинственное исчезновение: что произошло с 64-летним жителем Эстонии?
Спустя почти год после исчезновения Мдудузи оперативно-розыскная группа OPEROG фонда Kadunud проведет поиски в это воскресенье. Место встречи знакомое: двор поместья Ватла. Именно оттуда в прошлом году сразу после исчезновения Мдудузи они с надеждой отправились на поиски.