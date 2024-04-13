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Фото и видео ⟩ В Турции рухнула кабинка канатной дороги, есть пострадавшие и погибший

rus.postimees.ee
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Фото: Handout

В пятницу, 12 апреля, в турецкой Анталье на фуникулере оторвалась часть опоры, одна из кабинок рухнула на скалы. Один человек погиб, еще семь пострадали, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на агентство DHA.

После аварии на канатной дороге Antalya Teleferik оказались заблокированы почти 200 человек. Турецкие власти проводят спасательную операцию, в которой задействованы более 500 сотрудников, включая семь вертолетов.

К утру 13 апреля спасателям удалось эвакуировать 128 человек, на канатной дороге остаются еще 43, работы продолжаются.

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