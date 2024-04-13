В пятницу, 12 апреля, в турецкой Анталье на фуникулере оторвалась часть опоры, одна из кабинок рухнула на скалы. Один человек погиб, еще семь пострадали, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на агентство DHA.
Фото и видео ⟩ В Турции рухнула кабинка канатной дороги, есть пострадавшие и погибший
После аварии на канатной дороге Antalya Teleferik оказались заблокированы почти 200 человек. Турецкие власти проводят спасательную операцию, в которой задействованы более 500 сотрудников, включая семь вертолетов.
К утру 13 апреля спасателям удалось эвакуировать 128 человек, на канатной дороге остаются еще 43, работы продолжаются.
Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024
Asılı kalan 1️⃣5️⃣ kabindeki 9️⃣8️⃣ kişi başarıyla tahliye edilmiştir.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4️⃣ helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır.
Bölgeye #AFAD,… pic.twitter.com/7LzhEbXizM