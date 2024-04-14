ВИДЕО ⟩ Руководитель Фонда интеграции: эстонское общество открыто для общения

«Я считаю, что эстонское общество открыто для общения и становится все больше открытым. Есть очень много хороших примеров, есть программа Keelesõber, где мы уже пять лет ищем добровольцев среди тех, кто владеет эстонским языком на уровне родного или на очень хорошем уровне и которые готовы раз в неделю, допустим, через интернет общаться с человеком, который изучает язык. Люди хотят в свое свободное время помогать изучающим эстонский язык. Есть и много других мест: это языковые кафе разные, разные места, где человек может общаться. Второй мотиватор - больше возможностей в карьерном росте. И я скажу, что если человек выучил эстонский язык и он профессионал, специалист в своей сфере, то госсектор для него открыт и даже в этом зале сидят люди, которые работают и в министерствах, и в госучреждениях и в других местах. Русскоязычных людей, которые работают в публичном секторе все больше и больше. И третья мотивация - это интерес к стране и ее культуре. И у нас тут был разговор о том, что нету мест, где практиковать эстонский язык или больше узнать об этом - заходите на сайт Фонда интеграции, у нас есть система самообслуживания, регистрируйтесь и смотрите, какие есть возможности», - сказал Московцев.