США и Великобритания ввели запрет на торговлю российским алюминием, медью и никелем

«Принимая совместные меры, Соединенные Штаты и Великобритания лишают Россию и ее производителей металлов важного источника дохода», - сказано в пресс-релизе.

С этого момента Лондонской бирже металлов (LME) и Чикагской товарной бирже (CME) запрещено принимать российские металлы, произведенные с 13 апреля.

Помимо этого, США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Американским компаниям теперь нельзя проводить операции с металлами российского происхождения, в том числе осуществлять их экспорт и реэкспорт. Этот запрет касается металлов, которые были произведены до 13 апреля 2024 года.

По данным Великобритании, доходы России от экспорта металлов сократились с 25 млрд долларов в 2022 году до 15 млрд долларов в 2023 году из-за введенных ранее санкций.

В декабре прошлого года Великобритания запретила импорт российских металлов, включая алюминий, медь и никель.

По состоянию на конец марта на складах Лондонской биржи металлов 96 процентов запасов приходилось на российский алюминий, на никель – 62, а на медь – 36 процентов, отмечает агентство Bloomberg.