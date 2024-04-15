В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в этот понедельник, речь пойдет о качестве и доступности курсов эстонского языка. С какими сложностями сталкиваются те, кто хочет выучить эстонский и где взять так необходимую языковую среду - главные вопросы этой передачи.
ВИДЕО ⟩ Директор языковых курсов: многое упирается и в активность самого ученика
В передаче приняла участие и руководитель курсов эстонского языка Alguskeskus из Ида-Вирумаа Диана Луптова. По ее оценке, даже мотивация иногда не решает проблем с изучением языка.
«Кроме мотивации, нужна еще и активность, - уверена Диана Луптова. - Ученик должен сам проявлять активность и даже искусственно создавать вокруг себя языковую среду. И обязательно пройти консультацию для определения того, в какую целевую группу этот конкретный ученик входит. Поскольку у нас очень много возможностей обучаться на бесплатной основе, но это зависит от того, в какую целевую группу попадает этот ученик. И тогда в этой инфосреде он должен сам проявлять активность. Посещать языковые кафе, языковые клубы, курсы, экскурсии».
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Почему не учится эстонский?» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.