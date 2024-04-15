ВИДЕО ⟩ Директор языковых курсов: многое упирается и в активность самого ученика

В передаче приняла участие и руководитель курсов эстонского языка Alguskeskus из Ида-Вирумаа Диана Луптова. По ее оценке, даже мотивация иногда не решает проблем с изучением языка.

«Кроме мотивации, нужна еще и активность, - уверена Диана Луптова. - Ученик должен сам проявлять активность и даже искусственно создавать вокруг себя языковую среду. И обязательно пройти консультацию для определения того, в какую целевую группу этот конкретный ученик входит. Поскольку у нас очень много возможностей обучаться на бесплатной основе, но это зависит от того, в какую целевую группу попадает этот ученик. И тогда в этой инфосреде он должен сам проявлять активность. Посещать языковые кафе, языковые клубы, курсы, экскурсии».