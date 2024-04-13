Сб, 13.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Пяртель-Пеэтер Пере: Юрген Лиги проголосует за новое городское управление

Андрес Эйнманн
Copy
Пяртель-Пеэтер Пере.
Пяртель-Пеэтер Пере. Фото: Tairo Lutter

По словам председателя фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании Пяртеля-Пеэтера Пере, он прекрасно понимает критику своего коллеги по фракции Юргена Лиги в отношении действий партии «Отечество», но это не означает, что Лиги каким-то образом помешает образованию новой коалиции.

«Требование "Отечества" изменить Конституцию в горсобрании не нашло поддержки ни в обществе, ни в прессе. Юрген, как и вся фракция собрания, поддерживает завтрашнее назначение нового городского управления. Завтра мы все будем там и нажмем кнопку», - сказал Пере Postimees.

Пере добавил, что расширенное правление Таллиннского региона Партии реформ поддержало создание новой коалиции в Таллинне в пятницу вечером. Члены фракции собрания также входят в состав.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх