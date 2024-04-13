Пяртель-Пеэтер Пере: Юрген Лиги проголосует за новое городское управление

«Требование "Отечества" изменить Конституцию в горсобрании не нашло поддержки ни в обществе, ни в прессе. Юрген, как и вся фракция собрания, поддерживает завтрашнее назначение нового городского управления. Завтра мы все будем там и нажмем кнопку», - сказал Пере Postimees.