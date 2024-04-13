По словам председателя фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании Пяртеля-Пеэтера Пере, он прекрасно понимает критику своего коллеги по фракции Юргена Лиги в отношении действий партии «Отечество», но это не означает, что Лиги каким-то образом помешает образованию новой коалиции.
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Пяртель-Пеэтер Пере: Юрген Лиги проголосует за новое городское управление
«Требование "Отечества" изменить Конституцию в горсобрании не нашло поддержки ни в обществе, ни в прессе. Юрген, как и вся фракция собрания, поддерживает завтрашнее назначение нового городского управления. Завтра мы все будем там и нажмем кнопку», - сказал Пере Postimees.