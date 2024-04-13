«Ээсти 200» представляет Маргот Роозе в качестве вице-мэра города по экономике и Алексея Яшина - по образованию.

По словам председателя «Ээсти 200» Маргуса Цахкна, в качестве кандидатов в горуправу партия выдвинула людей, которые являются экспертами в своей области и привносят новые идеи.

«"Ээсти 200" обещала перемены в Таллинне, и мы еще раз показали, что с нами это возможно. "Ээсти 200" привлекла экспертов в своей области в новый коалиционный альянс в Таллинне. Сектор образования столицы будет курировать Алексей Яшин, бывший учитель, эксперт в области образования и нынешний советник министра экономики. Во главе бизнес-сферы мы поставим Маргот Роозе, эксперта в области экономики замкнутого цикла», - сказал Цахкна.

«"Ээсти 200" даст Таллиннской горуправе людей, которые в роли вице-мэров сделают все возможное для развития жилой среды Таллинна и улучшения жизни всех таллиннцев во всех частях города. Спустя 20 лет в крупнейшем муниципалитете Эстонии действует проэстонское и европейское городское управление, где решения не покупаются, а принимаются в интересах граждан города», - сказал Цахкна.