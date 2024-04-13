В субботу партия «Ээсти 200» представила своих кандидатов в новое городское управление. Кандидатами на пост вице-мэра являются Маргот Роозе и Алексей Яшин.
«Ээсти 200» представляет Маргот Роозе в качестве вице-мэра города по экономике и Алексея Яшина - по образованию.
По словам председателя «Ээсти 200» Маргуса Цахкна, в качестве кандидатов в горуправу партия выдвинула людей, которые являются экспертами в своей области и привносят новые идеи.
«"Ээсти 200" обещала перемены в Таллинне, и мы еще раз показали, что с нами это возможно. "Ээсти 200" привлекла экспертов в своей области в новый коалиционный альянс в Таллинне. Сектор образования столицы будет курировать Алексей Яшин, бывший учитель, эксперт в области образования и нынешний советник министра экономики. Во главе бизнес-сферы мы поставим Маргот Роозе, эксперта в области экономики замкнутого цикла», - сказал Цахкна.
«"Ээсти 200" даст Таллиннской горуправе людей, которые в роли вице-мэров сделают все возможное для развития жилой среды Таллинна и улучшения жизни всех таллиннцев во всех частях города. Спустя 20 лет в крупнейшем муниципалитете Эстонии действует проэстонское и европейское городское управление, где решения не покупаются, а принимаются в интересах граждан города», - сказал Цахкна.
По словам кандидата в вице-мэры по вопросам образования Алексея Яшина, одной из самых больших задач для новой коалиции станет переход на эстоноязычное образование. «От перехода на эстоноязычное образование зависит качество образования, чувство единства и безопасности нашего общества. Хотя временной интервал имеет решающее значение, учитывая, что портфель министра образования также находится в руках "Ээсти 200" на государственном уровне, я верю, что, благодаря успешному сотрудничеству, мы сможем выполнить поставленную цель», - сказал Яшин.
«Одной из острых проблем, требующих решения, является нехватка мест в детских садах и начальных школах. Нам необходимо начать с подготовки нового плана развития образования и реформы школьной сети. При строительстве новых учебных заведений важно учитывать демографические тенденции и городское планирование», - добавил Яшин.
Кандидат в вице-мэры Таллинна по вопросам экономики Маргот Роозе отметила, что налаживание диалога между городом и предпринимателями, несомненно, важно. «Крупнейший муниципалитет Эстонии является двигателем экономики нашей страны, и важно понять, какую бизнес-среду мы предлагаем нашим предпринимателям. Какие меры помогут сохранить и создать новые рабочие места в столице. Также важно развитие стартапов и то, как привлечь сюда светлые умы, которые хотели бы остаться здесь и внести свой вклад в развитие экономики. Важны инновации и создание для них лучшей среды», - сказала Роозе.