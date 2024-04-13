Партия «Отечество» в субботу выдвинула Кристьяна Ярвана и Карла-Сандера Касе в качестве кандидатов на пост вице-мэра Таллинна.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Отечество» предлагает кандидатуры Кристьяна Ярвана и Карла-Сандера Касе на пост вице-мэра
Правление партии «Отчество» встретилось в субботу, чтобы обсудить новое коалиционное соглашение Таллинна.
В горуправе областью деятельности Ярвана будет транспорт, а Касе - социальные вопросы.
Содержание коалиционного соглашения будет обнародовано в субботу вечером после того, как все коалиционные партии его одобрят.
В воскресенье утром Таллиннское горсобрание соберется, чтобы избрать нового мэра.