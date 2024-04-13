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ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Отечество» предлагает кандидатуры Кристьяна Ярвана и Карла-Сандера Касе на пост вице-мэра

Андрес Эйнманн
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Партия «Отечество» в субботу выдвинула Кристьяна Ярвана и Карла-Сандера Касе в качестве кандидатов на пост вице-мэра Таллинна.

Правление партии «Отчество» встретилось в субботу, чтобы обсудить новое коалиционное соглашение Таллинна.

В горуправе областью деятельности Ярвана будет транспорт, а Касе - социальные вопросы.

Содержание коалиционного соглашения будет обнародовано в субботу вечером после того, как все коалиционные партии его одобрят.

В воскресенье утром Таллиннское горсобрание соберется, чтобы избрать нового мэра.

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