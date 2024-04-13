Певкур: есть надежда, что Конгресс США примет решение по пакету помощи Украине уже на следующей неделе

«После встреч, которые прошли в Конгрессе, есть слабая надежда, что долгожданное решение об утверждении пакета помощи Украине будет принято на следующей неделе, - сообщил Ханно Певкур. - Я подчеркнул, что каждый дополнительный день промедления приведет к увеличению числа погибших и в долгосрочной перспективе только увеличит потребность в помощи».

Певкур отметил, что Эстония разработала стратегию победы для Украины, которая поможет Украине лучше защищаться, и нацелена на победу Украины. «Совокупная экономика союзников намного превышает российскую, поэтому эта победа вполне достижима, если будут приняты быстрые и правильные решения», - уверен министр обороны Эстонии.

«Европа и США уже внесли большой вклад, но еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить победу Украины и всех нас. Европа не может сделать это в одиночку, Украине также нужна поддержка США, и прежде всего в виде быстрого принятия пакета помощи для Украины», - добавил он.

Певкур отмечает, что поддержка, которую США оказывают Украине, не является напрасной тратой денег, а возвращается в экономику США через оборонную промышленность. «Кроме того, каждому союзнику необходимо усилить собственную обороноспособность, поскольку нет никакой гарантии, что Россия в какой-то момент не проверит границы НАТО, предупреждает Певкур. - Сильная оборона является лучшим сдерживающим фактором и помогает предотвратить будущие конфликты».