ВИДЕО ⟩ Кандидат в вице-мэры Яшин: город нужно очень четко и быстро деполитизировать

«Партии "Ээсти 200" удалось вписать много пунктов, которые их интересовали: например, городское планирование, транспорт, вопросы экологии», - сказал Яшин. Он отметил, что в будущем также будет нанят городской архитектор, который будет следить за более крупными проектами и планами.