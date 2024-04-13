Сб, 13.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО ⟩ Кандидат в вице-мэры Яшин: город нужно очень четко и быстро деполитизировать

Михкель Марипуу Май-Брит Юрман
Copy
Фото: Pilt videost

Алексей Яшин заявил, что считает очень важным увеличение зарплат учителей. Кроме того, Яшин заявил, что задачей будет также переход на эстоноязычное образование и пересмотр школьной сети, чтобы в будущем доступность детских садов и школ стала выше.

«Партии "Ээсти 200" удалось вписать много пунктов, которые их интересовали: например, городское планирование, транспорт, вопросы экологии», - сказал Яшин. Он отметил, что в будущем также будет нанят городской архитектор, который будет следить за более крупными проектами и планами.

По словам Яшина, должности вице-мэров были распределены между политическими партиями уже вчера вечером. По его словам, важно было связать вопросы местного и государственного уровня в тех сферах, за которые «Ээсти 200» уже отвечает - образование, например.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх