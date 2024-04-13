ВИДЕО ⟩ Кандидат в вице-мэры Яшин: город нужно очень четко и быстро деполитизировать

Алексей Яшин заявил, что считает очень важным увеличение зарплат учителей. Кроме того, Яшин заявил, что задачей будет также переход на эстоноязычное образование и пересмотр школьной сети, чтобы в будущем доступность детских садов и школ стала выше.
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«Партии "Ээсти 200" удалось вписать много пунктов, которые их интересовали: например, городское планирование, транспорт, вопросы экологии», - сказал Яшин. Он отметил, что в будущем также будет нанят городской архитектор, который будет следить за более крупными проектами и планами.