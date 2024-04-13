Таллинн выделил деньги на подготовку третьеклассников к обучению на эстонском

В связи с переходом с 1 сентября 4-х классов на эстонский язык обучения Таллинн поддержит дополнительные занятия, проводимые школами для подготовки учащихся 3-х классов. Заявки на получение поддержки подали 15 школ, в которых уже более 1 000 детей принимают участие в подобных мероприятиях. Сообщается, что поддержка в изучении языка и интеграции оказывается как учителям, так и ученикам.

В частности, школам, переходящим на эстонский язык обучения, предоставляется финансирование для проведения дополнительных образовательных мероприятий для учеников 3-го класса. Цель этой поддержки – подготовить учащихся с другим родным языком к обучению на эстонском языке, которое начнется с 1 сентября.

«Для детей, которые раньше не учились на эстонском языке, резкий переход может оказаться очень сложным, и без предварительной подготовки у многих могут возникнуть трудности в обучении. Ведь в этом случае язык приходится осваивать параллельно с учебными предметами, - сказал вице-мэр Андрей Канте. - Мы стремимся предотвратить ситуацию, когда из-за недостаточного понимания языка пострадает знание предметов. Именно поэтому уже сейчас мы предлагаем школам поддержку в подготовке учеников к переходу, помогая им улучшить свои знания эстонского языка. Мы рады, что большинство школ, переходящих на эстонский язык обучения, уже воспользовались этой возможностью».