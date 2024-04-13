Таллинн поддержит школы в подготовке третьеклассников к переходу на эстонский язык обучения. Уже в новом учебном году они должны начать учиться полностью на эстонском.
Таллинн выделил деньги на подготовку третьеклассников к обучению на эстонском
В связи с переходом с 1 сентября 4-х классов на эстонский язык обучения Таллинн поддержит дополнительные занятия, проводимые школами для подготовки учащихся 3-х классов. Заявки на получение поддержки подали 15 школ, в которых уже более 1 000 детей принимают участие в подобных мероприятиях. Сообщается, что поддержка в изучении языка и интеграции оказывается как учителям, так и ученикам.
В частности, школам, переходящим на эстонский язык обучения, предоставляется финансирование для проведения дополнительных образовательных мероприятий для учеников 3-го класса. Цель этой поддержки – подготовить учащихся с другим родным языком к обучению на эстонском языке, которое начнется с 1 сентября.
«Для детей, которые раньше не учились на эстонском языке, резкий переход может оказаться очень сложным, и без предварительной подготовки у многих могут возникнуть трудности в обучении. Ведь в этом случае язык приходится осваивать параллельно с учебными предметами, - сказал вице-мэр Андрей Канте. - Мы стремимся предотвратить ситуацию, когда из-за недостаточного понимания языка пострадает знание предметов. Именно поэтому уже сейчас мы предлагаем школам поддержку в подготовке учеников к переходу, помогая им улучшить свои знания эстонского языка. Мы рады, что большинство школ, переходящих на эстонский язык обучения, уже воспользовались этой возможностью».
Занятия и обучение в школах проводят квалифицированные учителя и руководители кружков, для которых эстонский язык является родным, либо знание эстонского языка соответствует уровню С1.
Во время изучения различных предметов на эстонском языке, таких, например, как математика или природоведение, ученики 3-х классов разделяются на группы в зависимости от уровня владения языком, либо в классе одновременно работают два учителя.
Некоторые школы организуют для детей после уроков тематические кружки на эстонском языке. Например, такие занятия как «Современная эстонская музыка», где дети поют, играют и встречаются с известными исполнителями; «Удивительная природа» или «Я и окружающая среда», где в рамках обучения на свежем воздухе детям рассказывают о животном и растительном мире Эстонии; «Спортивная жизнь Эстонии», где дети знакомятся с известными спортсменами; «Веселая математика» или библиотечный урок, где читают детскую эстонскую литературу. Проводятся занятия по музыке и эстонскому языку, где изучается тема того, как из игры на инструменте рождается музыка. Также организуются специальные проектные мероприятия, например, «Приключения накситраллей в Эстонии».
Подобные мероприятия будут продолжаться до июня. В некоторых школах на июнь запланированы городские лагеря, посвященные изучению эстонского языка.
В городском бюджете на 2024 год на мероприятия, связанные с переходом на эстонский язык обучения, предусмотрено 8,8 миллиона евро, в том числе почти 113 500 евро на языковую поддержку учеников 3-го класса в первом полугодии этого года.