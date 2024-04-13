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ВИДЕО ⟩ Кандидат в вице-мэры Роозе: в данный момент система экономики города представляет собой «черный ящик»

Май-Брит Юрман Михкель Марипуу
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Фото: Pilt videost

Имя Маргот Роозе до сих пор неизвестно общественности, но Маргус Цахкна представил на пресс-конференции Роозе как эксперта в области экономической политики и человека, который привез в Эстонию экономику замкнутого цикла.

Роозе заявила, что наиболее важными вопросами являются прозрачность и надежность города. По ее словам, важно, чтобы и жители, и предприятия доверяли городу и при необходимости могли получить помощь.

Маргот Роозе рассказала, что для начала нужно изучить систему экономики города, поскольку на данный момент она представляет собой «черный ящик».

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