Партия реформ выдвигает Пяртеля-Пеэтера Пере кандидатом на пост вице-мэра Таллинна по экологическим и коммунальным вопросам, а Вильяра Яаму - кандидатом на пост вице-мэра Таллинна по вопросам городского имущества.
Партия реформ выдвигает Пяртеля-Пеэтера Пере и Вильяра Яаму кандидатами в вице-мэры
Лидер фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Пяртель-Петер Пере сообщил ERR, что председателем собрания станет Сандер Андла, бывший представитель Партии реформ и член Таллиннского городского собрания.
Пере также сообщил, что Дорис Раудс станет старейшиной района Кесклинна, а Юлле Раясалу - старейшиной района Пирита.