Сб, 13.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Партия реформ выдвигает Пяртеля-Пеэтера Пере и Вильяра Яаму кандидатами в вице-мэры

rus.postimees.ee
Copy
Партия реформ выдвинула Пяртеля-Пеэтера Пере кандидатом на пост вице-мэра Таллинна по экологическим и коммунальным вопросам.
Партия реформ выдвинула Пяртеля-Пеэтера Пере кандидатом на пост вице-мэра Таллинна по экологическим и коммунальным вопросам. Фото: Taavi Sepp

Партия реформ выдвигает Пяртеля-Пеэтера Пере кандидатом на пост вице-мэра Таллинна по экологическим и коммунальным вопросам, а Вильяра Яаму - кандидатом на пост вице-мэра Таллинна по вопросам городского имущества.

Лидер фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Пяртель-Петер Пере сообщил ERR, что председателем собрания станет Сандер Андла, бывший представитель Партии реформ и член Таллиннского городского собрания.

Пере также сообщил, что Дорис Раудс станет старейшиной района Кесклинна, а Юлле Раясалу - старейшиной района Пирита.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх