Партия реформ выдвигает Пяртеля-Пеэтера Пере и Вильяра Яаму кандидатами в вице-мэры

Партия реформ выдвинула Пяртеля-Пеэтера Пере кандидатом на пост вице-мэра Таллинна по экологическим и коммунальным вопросам.

Партия реформ выдвигает Пяртеля-Пеэтера Пере кандидатом на пост вице-мэра Таллинна по экологическим и коммунальным вопросам, а Вильяра Яаму - кандидатом на пост вице-мэра Таллинна по вопросам городского имущества.