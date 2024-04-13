Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией

В ведомстве указывают, что Хельсинки продлевает также с 15 апреля закрытие всех сухопутных пунктов пропуска между Россией и Финляндией (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) до особого распоряжения.

МВД Финляндии объяснило бессрочное закрытие границы риском инструментальной иммиграции. Глава МВД страны Мари Рантанен заявила ранее, что инструментальная иммиграция - это не когда люди нуждаются в убежище, а скорее, когда Россия использует их как инструмент давления.

Постепенное закрытие КПП финской стороной началось в ноябре 2023 года. Сначала не работала часть погранпереходов, затем ограничения распространили на все сухопутные пропускные пункты и несколько раз продлевали их.

Решение о закрытии границы в Хельсинки связывали с наплывом просителей убежища в ЕС из стран Ближнего Востока и Африки, в организованном подвозе которых Финляндия обвинила российскую сторону.