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Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией

Deutsche Welle
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Мигранты смотрят на собаку финского пограничника на международном пограничном переходе в Салле, северная Финляндия, 22 ноября 2023 года.
Мигранты смотрят на собаку финского пограничника на международном пограничном переходе в Салле, северная Финляндия, 22 ноября 2023 года. Фото: Jussi Nukari/LEHTIKUVA/SIPA

Финляндия с 15 апреля приостановит движение по Сайменскому каналу, соединяющем финское озеро Сайма с Выборгским заливом, для прогулочных судов. Кроме того, она на неопределенный срок закроет морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио на границе с Россией. Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщила российская Федеральная таможенная служба (ФТС) в своем Telegram-канале, пишет Deutsche Welle.

В ведомстве указывают, что Хельсинки продлевает также с 15 апреля закрытие всех сухопутных пунктов пропуска между Россией и Финляндией (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) до особого распоряжения.

МВД Финляндии объяснило бессрочное закрытие границы риском инструментальной иммиграции. Глава МВД страны Мари Рантанен заявила ранее, что инструментальная иммиграция - это не когда люди нуждаются в убежище, а скорее, когда Россия использует их как инструмент давления.

Постепенное закрытие КПП финской стороной началось в ноябре 2023 года. Сначала не работала часть погранпереходов, затем ограничения распространили на все сухопутные пропускные пункты и несколько раз продлевали их.

Решение о закрытии границы в Хельсинки связывали с наплывом просителей убежища в ЕС из стран Ближнего Востока и Африки, в организованном подвозе которых Финляндия обвинила российскую сторону.

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