Для теннисистов из России и Беларуси сделали исключение, чтобы они все же смогли поехать на Олимпиаду

«Международный олимпийский комитет (МОК) и Паралимпийский комитет (МПК) разрешают квалифицированным и соответствующим требованиям спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Со своей стороны МФТ подтверждает, что теннисисты из этих стран также могут участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных турнирах в качестве нейтральных спортсменов, если они соответствуют требованиям МОК и МПК», - говорится в сообщении ITF.

Если это решение было встречено с распростертыми объятиями на восточном берегу Чудского залива, то, конечно, не в Украине. Решение МФТ разозлило тамошних теннисистов.

По правилам, большинство мест на Олимпийских играх заполняется на основе мирового рейтинга. Таким образом, 56 лучших игроков получат путевку в Париж, но они также должны выполнить дополнительный критерий: если игрок не представлял свою команду хотя бы дважды в течение олимпийского цикла на международном турнире - то есть Билли Джин Кинг или Кубок Дэвиса - ему не дадут олимпийскую путевку.

Однако сборные России и Беларуси с момента начала войны в Украине были исключены из международной арены, из-за чего они не соответствовали рассматриваемому критерию.

Однако МФТ имеет право делать исключения в этом вопросе, и таким образом они сочли, что в случае с теннисистами из России и Беларуси этот пункт правила можно оставить незамеченным.

В число 60 лучших теннисистов мира среди женщин входят 11 теннисисток из стран-агрессоров, среди мужчин их пять. На Олимпийские игры допускаются максимум четыре спортсмена от каждой страны.