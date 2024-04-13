«Владелец квартиры заперся и стал угрожать, что совершит взрыв или самосожжение», - рассказал Rus.Postimees очевидец.

Дом окружили полиция, спасатели и несколько машин скорой помощи. На место также прибыли сотрудники группы быстрого реагирования с винтовками и щитами.

«На месте машин пять группы быстрого реагирования, четыре скорых, спасатели и машин пять полицейских», - передает с места очевидец.

Машины скорой помощи на улице Й.Каппели. Фото: Rus.Postimees

Операция длилась пять часов

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, компания в квартире вместе употребляла алкоголь, когда в какой-то момент 55-летний мужчина с подозрением на алкогольное и наркотическое опьянение стал агрессивным и напал на троих гостей и свою спутницу жизни. После нападения три человека покинули квартиру и позвонили в Центр тревоги после того, как агрессор стал угрожать взорвать себя.

На место немедленно прибыли полицейские патрули, спецподразделения полиции и машина скорой помощи. Медики скорой на месте оказали первую помощь 37-летней женщине, а 49-летнюю женщину и 51-летнего мужчину доставили в больницу. Помимо нападавшего, в квартире остались его спутница жизни и несовершеннолетний ребенок. Спутница жизни нападавшего была трезва.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рогер Кумм сообщил, что 55-летний мужчина заявил находившимся за дверью квартиры полицейским, что взорвет себя, если полицейские войдут в квартиру. Также была информация, что в квартире может быть оружие.

«В качестве меры предосторожности мы немедленно начали эвакуацию жильцов дома, отключили в доме газ и вызвали дополнительные силы в виде сотрудников полиции, спецподразделения и группы саперов. С мужчиной через дверь квартиры несколько часов пытались вести переговоры, чтобы не допустить обострения ситуации. В половине первого ночи он наконец согласился открыть дверь, и спецподразделения полиции его задержали», - рассказал Кумм.

Скорая помощь доставила спутницу жизни мужчины в больницу для проверки состояния здоровья, а ребенка передали на попечение родственников.

В мероприятии, продолжавшемся около пяти часов, приняли участие почти полсотни полицейских, а также спасатели и работники скорой помощи. Оперативный руководитель поблагодарил коллег и партнеров за хорошее сотрудничество, а также местных жителей, которые поняли серьезность ситуации и выполнили указания полиции.

Все детали случившегося будут установлены в ходе уголовного производства. Уголовное дело возбуждено по статье о ненадлежащем физическом обращении.