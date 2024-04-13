В субботу, 13 апреля, вечером, после 19:00, в Центр тревоги поступило сообщение, что в квартире на улице Й. Каппели в центре Таллинна 55-летний мужчина напал на нескольких человек и угрожал взорвать себя вместе с находящимися с ним в квартире спутницей жизни и ребенком.
Фото ⟩ Спецоперация длилась пять часов: в Таллинне мужчина напал на четырех человек и угрожал устроить взрыв в многоквартирном доме (1)
«Владелец квартиры заперся и стал угрожать, что совершит взрыв или самосожжение», - рассказал Rus.Postimees очевидец.
Дом окружили полиция, спасатели и несколько машин скорой помощи. На место также прибыли сотрудники группы быстрого реагирования с винтовками и щитами.
«На месте машин пять группы быстрого реагирования, четыре скорых, спасатели и машин пять полицейских», - передает с места очевидец.
Операция длилась пять часов
Как сообщили в полиции, по предварительным данным, компания в квартире вместе употребляла алкоголь, когда в какой-то момент 55-летний мужчина с подозрением на алкогольное и наркотическое опьянение стал агрессивным и напал на троих гостей и свою спутницу жизни. После нападения три человека покинули квартиру и позвонили в Центр тревоги после того, как агрессор стал угрожать взорвать себя.
На место немедленно прибыли полицейские патрули, спецподразделения полиции и машина скорой помощи. Медики скорой на месте оказали первую помощь 37-летней женщине, а 49-летнюю женщину и 51-летнего мужчину доставили в больницу. Помимо нападавшего, в квартире остались его спутница жизни и несовершеннолетний ребенок. Спутница жизни нападавшего была трезва.
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рогер Кумм сообщил, что 55-летний мужчина заявил находившимся за дверью квартиры полицейским, что взорвет себя, если полицейские войдут в квартиру. Также была информация, что в квартире может быть оружие.
«В качестве меры предосторожности мы немедленно начали эвакуацию жильцов дома, отключили в доме газ и вызвали дополнительные силы в виде сотрудников полиции, спецподразделения и группы саперов. С мужчиной через дверь квартиры несколько часов пытались вести переговоры, чтобы не допустить обострения ситуации. В половине первого ночи он наконец согласился открыть дверь, и спецподразделения полиции его задержали», - рассказал Кумм.
Скорая помощь доставила спутницу жизни мужчины в больницу для проверки состояния здоровья, а ребенка передали на попечение родственников.
В мероприятии, продолжавшемся около пяти часов, приняли участие почти полсотни полицейских, а также спасатели и работники скорой помощи. Оперативный руководитель поблагодарил коллег и партнеров за хорошее сотрудничество, а также местных жителей, которые поняли серьезность ситуации и выполнили указания полиции.
Все детали случившегося будут установлены в ходе уголовного производства. Уголовное дело возбуждено по статье о ненадлежащем физическом обращении.