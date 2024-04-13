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СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ТАЛЛИННЕ ⟩ Человек угрожает подорвать себя в многоквартирном доме

rus.postimees.ee
Обновлено 13 апреля 2024, 21:34
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Машины скорой помощи на улице Й.Каппели.
Машины скорой помощи на улице Й.Каппели. Фото: Rus.Postimees

По непроверенным данным, на улице Й.Каппели в квартире произошло избиение человека, пострадавшего увезли на скорой.

«Владелец квартиры заперся и стал угрожать, что совершит взрыв или самосожжение», - рассказал Rus.Postimees очевидец.

Дом окружили полиция, спасатели и несколько машин скорой помощи. Газ в доме перекрыли. На место также прибыли сотрудники группы быстрого реагирования с винтовками и щитами.

«На месте машин пять группы быстрого реагирования, четыре скорых, спасатели и машин пять полицейских», - передает с места очевидец.

По предварительным данным, в квартире находятся женщина и дети.

Редакция обратилась за комментарием в полицию, он будет добавлен при первой возможности.

Спецоперация в Таллинне.
Спецоперация в Таллинне. Фото: Rus.Postimees
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