По непроверенным данным, на улице Й.Каппели в квартире произошло избиение человека, пострадавшего увезли на скорой.
СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ТАЛЛИННЕ ⟩ Человек угрожает подорвать себя в многоквартирном доме
«Владелец квартиры заперся и стал угрожать, что совершит взрыв или самосожжение», - рассказал Rus.Postimees очевидец.
Дом окружили полиция, спасатели и несколько машин скорой помощи. Газ в доме перекрыли. На место также прибыли сотрудники группы быстрого реагирования с винтовками и щитами.
«На месте машин пять группы быстрого реагирования, четыре скорых, спасатели и машин пять полицейских», - передает с места очевидец.
По предварительным данным, в квартире находятся женщина и дети.
Редакция обратилась за комментарием в полицию, он будет добавлен при первой возможности.