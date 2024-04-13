ГАЛЕРЕЯ ⟩ Социал-демократы выдвигают Евгения Осиновского кандидатом на пост мэра Таллинна

По мнению Осиновского, новый Таллиннский коалиционный альянс - это исключительная возможность перевернуть новую страницу в управлении столицей.

«Социал-демократы удовлетворены соглашением, поскольку в его основе лежат важные реформы в сфере здравоохранения и образования для обеспечения качественной услуги для всех граждан. Мы также продолжим амбициозную работу в вопросах окружающей среды и городского пространства, поскольку социал-демократы считают, что Таллинн играет важную роль в достижении климатических и экологических целей всей Эстонии», - сказал Осиновский.

Мадле Липпус, кандидат в вице-мэры по вопросам городского планирования, заявила, что реализацию 15-минутного города необходимо продолжить.

«Это означает планирование детских садов и начальных школ рядом с домом, а также других городских служб. Очень важно модернизировать сеть общественного транспорта по всему региону. Продолжаем планировать трамвайную линию Лийвалайа и развязку Кристийне. Мы рады, что в коалиционное соглашение были включены как проект центральной улицы Таллинна, так и создание должности городского архитектора», - сказал Липпус.

По словам Каарела Оя, он рад, что сможет продолжить работу над вопросами культуры, за которые он выступал во времена предыдущей власти, и некоторые из которых были включены в коалиционное соглашение.

«Добавление областей спорта и охраны правопорядка, безусловно, является непростой задачей, и в обеих сферах впереди много важного. Как вы знаете, в следующем году Таллинн станет спортивной столицей Европы, и помимо организации крупных международных мероприятий мы хотим использовать титульный год для улучшения спортивных возможностей для жителей Таллинна», - сказал Оя.