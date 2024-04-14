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Блог, фото и видео ⟩ Иран нанес массированный удар по Израилю

rus.postimees.ee
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Вид на Иерусалим после атаки.
Вид на Иерусалим после атаки. Фото: Ronaldo Schemidt/AFP/Scanpix

В субботу, 13 апреля, вечером Иран нанес массированный удар по Израилю, используя как беспилотники, так и ракеты. Было запущено более 200 ракет и дронов.

Помимо Ирана, удары дронами по Израилю наносили йеменские хуситы, следует из данных компании Ambrey, которая занимается безопасностью морских перевозок. Кроме того, радикальное шиитское движение «Хезболлах», базирующееся в Ливане, било ракетами по Голанским высотам.

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