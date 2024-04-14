В субботу, 13 апреля, вечером Иран нанес массированный удар по Израилю, используя как беспилотники, так и ракеты. Было запущено более 200 ракет и дронов.
Блог, фото и видео ⟩ Иран нанес массированный удар по Израилю
Помимо Ирана, удары дронами по Израилю наносили йеменские хуситы, следует из данных компании Ambrey, которая занимается безопасностью морских перевозок. Кроме того, радикальное шиитское движение «Хезболлах», базирующееся в Ливане, било ракетами по Голанским высотам.
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