В субботу, 13 апреля, вечером Иран нанес массированный удар по Израилю, используя как беспилотники, так и ракеты. Было запущено более 300 ракет и дронов.
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Помимо Ирана, удары дронами по Израилю наносили йеменские хуситы, следует из данных компании Ambrey, которая занимается безопасностью морских перевозок. Кроме того, радикальное шиитское движение «Хезболлах», базирующееся в Ливане, било ракетами по Голанским высотам.
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