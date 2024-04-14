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Блог, фото и видео ⟩ Иранская атака на Израиль: по данным New York Times, Байден отговорил Израиль от немедленного ответного удара по Ирану (23)

rus.postimees.ee
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Джо Байден.
Джо Байден. Фото: Brendan Smialowski

В субботу, 13 апреля, вечером Иран нанес массированный удар по Израилю, используя как беспилотники, так и ракеты. Было запущено более 300 ракет и дронов.

Помимо Ирана, удары дронами по Израилю наносили йеменские хуситы, следует из данных компании Ambrey, которая занимается безопасностью морских перевозок. Кроме того, радикальное шиитское движение «Хезболлах», базирующееся в Ливане, било ракетами по Голанским высотам.

За развитием событий следите в блоге Rus.Postimees:

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