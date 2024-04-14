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Пожар в Ласнамяэ: спасатели отреагировали усиленным составом

rus.postimees.ee
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Спасатель. Фото иллюстративное.
Спасатель. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

В субботу, 13 апреля, в 22:29 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Петербури-теэ в Таллинне горит каменный дом. Людей в доме не было. Спасательный департамент отреагировал на вызов усиленным составом. 

Спасательный департамент в соцсетях сообщил, что загорелась построенная в промышленном здании сауна, в которой хранилась одежда. Работы по тушению велись на первом этаже, пострадавших нет. Никакой опасности для окружающих жителей также не было.

Пожар был локализован в 00:32.

К работам по тушению были привлечены спасательные команды Ассаку, Кесклинна, Ласнамяэ, Пирита и волонтеры Саку.

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