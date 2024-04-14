ЧИТАЙТЕ ⟩ Меньше шума и снежных завалов, большая ревизия, реформа РКЦ и старые пособия: что обещают новые власти Таллинна?

В субботу Социал-демократическая партия последней одобрила таллиннский коалиционный договор, тем самым поставив точку в переговорах четырех сторон. В соглашении новая власть Таллинна озвучила свои планы и обещания по всем сферам жизни города: образование, здравоохранение, общественный транспорт, пособия и т.д.
Rus.Postimees публикует перевод коалиционного соглашения в полном объеме:
14 апреля 2024 года Социал-демократическая партия, Партия реформ, «Отечество» и Eesti 200 заключили коалиционное соглашение об управлении Таллинном на период с 2024 по 2025 год.
Наша общая цель – современная европейская столица, которая разделяет западные ценности, а ее жители считают город своим домом и чувствуют, что их ценят.
Мы договорились о том, что все нынешние пособия и льготы от города сохранятся, цены на городские услуги не повысятся и никаких новых обязательств не появится.
Таллинн заслуживает современного и эффективного управления. Мы пересмотрим текущую организацию управления городом, чтобы систематизировать разрозненные задачи, сократить дублирующие функции и минимизировать бюрократию.
Наша цель заключается в повышении качества услуг и снижении текущих расходов на содержание городской системы.
Важнейшей задачей Таллинна на ближайшие годы является успешный переход на эстонский язык обучения. Мы расширим эстонское языковое пространство, будем противостоять влиянию Российской Федерации и безоговорочно поддерживать Украину.
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ
Проведем ревизию городского управления, чтобы избавиться от излишней бюрократии и бесполезной деятельности, систематизировать разрозненные задачи, а также повысить качество городских услуг и сэкономить деньги налогоплательщиков.
При составлении бюджета на 2025 год мы проанализируем текущие расходы города и услуги, их дублирование и организацию, оценив их эффективность и целесообразность.
Проанализируем возможности функционального объединения учреждений под муниципальным управлением, чтобы улучшить качество управления и сократить операционные расходы.