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ЧИТАЙТЕ ⟩ Меньше шума и снежных завалов, большая ревизия, реформа РКЦ и старые пособия: что обещают новые власти Таллинна?

Фото: Mihkel Maripuu
rus.postimees.ee
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В субботу Социал-демократическая партия последней одобрила таллиннский коалиционный договор, тем самым поставив точку в переговорах четырех сторон. В соглашении новая власть Таллинна озвучила свои планы и обещания по всем сферам жизни города: образование, здравоохранение, общественный транспорт, пособия и т.д. 

Rus.Postimees публикует перевод коалиционного соглашения в полном объеме:

14 апреля 2024 года Социал-демократическая партия, Партия реформ, «Отечество» и Eesti 200 заключили коалиционное соглашение об управлении Таллинном на период с 2024 по 2025 год.

Наша общая цель – современная европейская столица, которая разделяет западные ценности, а ее жители считают город своим домом и чувствуют, что их ценят.

Мы договорились о том, что все нынешние пособия и льготы от города сохранятся, цены на городские услуги не повысятся и никаких новых обязательств не появится.

Таллинн заслуживает современного и эффективного управления. Мы пересмотрим текущую организацию управления городом, чтобы систематизировать разрозненные задачи, сократить дублирующие функции и минимизировать бюрократию.

Наша цель заключается в повышении качества услуг и снижении текущих расходов на содержание городской системы.

Важнейшей задачей Таллинна на ближайшие годы является успешный переход на эстонский язык обучения. Мы расширим эстонское языковое пространство, будем противостоять влиянию Российской Федерации и безоговорочно поддерживать Украину.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ

Проведем ревизию городского управления, чтобы избавиться от излишней бюрократии и бесполезной деятельности, систематизировать разрозненные задачи, а также повысить качество городских услуг и сэкономить деньги налогоплательщиков.

При составлении бюджета на 2025 год мы проанализируем текущие расходы города и услуги, их дублирование и организацию, оценив их эффективность и целесообразность.

Проанализируем возможности функционального объединения учреждений под муниципальным управлением, чтобы улучшить качество управления и сократить операционные расходы.

Осуществим реформу управления городскими предприятиями и фондами. Разработаем комплексную политику городской собственности, чтобы улучшить управление и надзор.

Определим четкие цели (в том числе стратегические и финансовые, обусловленные общественным интересом), чтобы Таллинн исходил из них при принятии решении о приобретении долей в коммерческих организациях. Займемся слиянием коммерческих организаций и усилим роль независимых экспертов в их управлении.

Повысим роль городского собрания в стратегическом управлении городом.

Повысим роль районных управ в управлении городом, расширив их права.

Упростим доступ к городским документам для возможности осуществления общественного надзора. В целях повышения прозрачности снизим ограничения, связанные с их внутриведомственным использованием.

Закроем городские медиа (газеты Pealinn и «Столица» с их онлайн-версиями, а также редакцию телевизионных программ). Прекратим проводить пресс-конференции городской управы на русском языке.

Превратим районные газеты в источники информации о жизни в городе.

Город не повысит ни одной из нынешних налоговых ставок.

Земельный налог в Таллинне в 2025 году не повысится. Мы сохраним освобождение от земельного налога на частные владения на прежних условиях.

Мы установим день памяти жертв мартовских бомбардировок в Таллинне.

Город расторгнет договоры и в дальнейшем не будет поддерживать частных лиц, организации и проекты, которые усиливают влияние Российской Федерации.

В качестве работодателя город будет следить за выполнением требований владения эстонским языком, которые предъявляются в отношении муниципальных чиновников, применяя для этого все необходимые меры.

Мы пересмотрим критерии владения иностранными языками в рамках найма сотрудников на муниципальные должности.

ПЕРЕХОД НА ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ

Мы перейдем на эстонский язык обучения в установленном законом порядке и в предусмотренные сроки. В целях обеспечения качества образования мы дополним соответствующую программу города.

Конечной целью перехода на эстонский язык обучения является система образования на эстонском. Цель этого перехода состоит в сокращении сегрегации по языковому признаку.

Семьи смогут выбирать, захотят ли они отправить ребенка в школу с эстонским языком обучения или в школу, которая переходит на эстонский язык обучения.

Таллинн больше не будет ходатайствовать у правительства о разрешении получить исключение для перехода на эстонский язык обучения.

В рамках перехода в школах с эстонским языком обучения мы будем оказывать поддержку тем детям, эстонский для которых не является родным, чтобы им было проще влиться в учебный процесс.

Таким детям мы предоставим возможность учить родной язык и изучать культуру в разрешенном законом объеме.

Усилим поддержку школ, которые переходят на эстонский язык обучения, чтобы не только создать вспомогательные системы, но и обеспечить их работу.

Для того, чтобы хотя бы частично решить проблему нехватки педагогического состава, мы доработаем систему мотивации учителей, которые учат эстонский для достижения необходимого уровня владения языком. Предложим возможности повысить свой уровень эстонского родителям тех детей, которые переходят на эстонский язык обучения.

Приложим усилия к тому, чтобы при поддержке города детские кружки содействовали изучению эстонского и интеграции.

ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках программы развития сферы образования мы создадим долгосрочный план инвестирования в сеть детских садов и школ, который учитывает демографические тенденции Таллинна.

При планировании сети детских садов и основных школ мы будем исходить из того, чтобы они находились как можно ближе к месту жительства учащихся.

Сеть городских гимназий будет включена в систему государственных.

Мы ускорим процесс строительства новых детских садов и реконструкции старых.

Частные школы, детские сады и центры присмотра за детьми будут считаться частью образовательной системы Таллинна, также будет разработана прозрачная модель поддержки их деятельности за счет городского бюджета.

Мы стремимся повысить зарплаты учителям путем увеличения финансирования общеобразовательной сферы за счет средств города.

Сохраним привязку зарплат учителей и их помощников к минимальной ставке учителей.

Ставим перед собой цель снизить плату за место в детском саду.

Стремимся к тому, чтобы количество учащихся в классах не превышало установленных законом норм (20 детей в детсадовской группе и 24 учащихся в классе основной школы).

Разработаем и внедрим программу развития и систему аттестации директоров школ, исходя из модели компетенции руководителей образовательных учреждений.

Расширим полномочия директоров школ.

В сотрудничестве с университетами и частным сектором повысим уровень инноваций в системе образования.

С помощью вспомогательных специалистов будем содействовать своевременной оценке необходимости оказания помощи детям детсадовского возраста (например, в случае нарушений речи), чтобы вовремя предложить необходимые услуги.

В некоторых школах Таллинна начнем предлагать второй горячий обед по окончании уроков.

Поддержим школы, которые обучают учащихся езде на велосипеде.

Прекратим деятельность Фонда таллиннского русского лицея.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Предложим государству проанализировать возможность объединения таллиннских учреждений здравоохранения с Северо-эстонской региональной больницей, чтобы создать фонд под единым управлением государства и Таллинна.

Будем стремиться объединить Ида-таллиннскую центральную больницу, Ляэне-харьюскую центральную больницу, Таллиннскую детскую больницу, Таллиннскую стоматологическую поликлинику и Таллиннскую скорую помощь в единое медицинское учреждение.

Продолжим проектирование Таллиннской больницы с привлечением к составлению основного проекта Союза архитекторов Эстонии.

Изыщем возможности для повышения доступности первичных медицинских услуг (в том числе электронных), чтобы их можно было получать в том числе по вечерам и на выходных.

Интегрируем услуги здравоохранения с социальными, а также с услугами в сфере образования для молодежи.

В сотрудничестве с экспертами составим комплексную программу для улучшения психического состояния детей, цель которой будет состоять в профилактики их психического здоровья.

Окажем необходимую помощь людям с психическими проблемами, а также предоставим ученикам и учителям обучение на тему психического здоровья.

Будем стремиться к тому, чтобы в общеобразовательных учреждениях Таллинна питание было здоровым и полноценным и соответствовало рекомендациям Института развития здоровья. Предложим учащимся возможность выбора веганских блюд.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Выплата пособий от Таллинна останется на прежнем уровне. Ставка самофинансирования вспомогательных услуг в городе останется на прежнем уровне.

Улучшим доступность общественного пространства и городских услуг.

Будем стремиться повысить пособие по рождению.

Будем стремиться открыть в каждом районе Таллинна «семейный уголок», который будет предлагать услуги для семьи в пешей доступности.

Начнем привлекать представительские организации людей с ограниченными возможностями к решению всех вопросов, которые их касаются.

Для повышения доступности и качества услуг на дому проведем реорганизацию, чтобы житель Таллинна как можно дольше мог проживать у себя дома. А если появится соответствующая необходимость, то мы обеспечим возможность проживания в доме престарелых за счет пенсии.

Улучшим доступность услуг, необходимых людям с ограниченными возможностями.

Поможем адаптировать жилые помещения под потребности пожилых и людей с ограниченными возможностями. Подадим ходатайство Европейскому союзу для финансирования строительства центра оказания услуг пожилым людям.

Продолжим бесплатно раздавать средства женской гигиены в государственных учреждениях, в том числе и в школах.

В сотрудничестве с государством разработаем комплексную программу профилактики наркомании.

Расширим возможности ежедневного и еженедельного ухода за людьми с тяжелой и глубокой инвалидностью.

Предложим пенсионерам возможность освоить основы инфотехнологических навыков в дневных центрах и библиотеках.

Предоставление социальных услуг будет осуществляться в сотрудничестве с частным сектором.

Развитие социального транспорта будет способствовать повышению гибкости услуги для повышения мобильности целевой группы и повышения ее активности.

Мы создадим программу компенсации стоматологического лечения и протезирования, предназначенную для пенсионеров и малообеспеченных групп населения.

Наша цель – превратить Таллинн в самый комфортный город Европы для детей и семей, для чего мы разработаем специальную программу для семей с детьми.

ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПЛАНИРОВАНИЕ

Мы создадим должность городского архитектора, который будет заниматься стратегической организацией городского пространства и вопросами планировок повышенной важности.

Ускорим процесс составления городских планировок, чтобы они соответствовали общим целям развития города.

Обеспечим сохранение площади зеленых насаждений в городе.

Целостность подхода к развитию городских услуг будет включать в себя доступность к ним городского транспорта.

Мы ускорим процедуру рассмотрения детальных планировок и условий проектирования.

В сотрудничестве с государством мы объединим международный пассажирский терминал Rail Baltic c городской инфраструктурой.

Обеспечим безопасность пешеходов в городе.

Проанализируем обоснованность новых ограничений скорости в городе. Мы не поддерживаем дополнительные повсеместные ограничения скорости.

При планировании городского пространства следует обеспечить необходимую среднюю скорость движения транспортного потока. Для этого мы будем отталкиваться от необходимости создать достаточное и безопасное пространство для всех участников дорожного движения.

Мы не будем расширять в городе зону платных парковок и сохраним для жителей льготные парковочные разрешения.

Мы изыщем новые возможности решения проблем с парковочными местами в местах плотной застройки и на узких улицах.

Мы сделаем подъездные дороги к детским садам и школам безопасными для детей. Построим новые велопарковки.

На ключевых пересечениях маршрутов общественного транспорта мы построим крытые парковки для велосипедов.

Мы продолжим проектирование главной таллиннской улицы таким образом, чтобы это не препятствовало автомобильному движению.

Мы продолжим работать над реорганизацией территории Таллиннского горхолла таким образом, чтобы он не перекрывал вид на море.

В сотрудничестве с архитекторами и представителями репрессированных вопрос дальнейшей судьбы мемориала Маарьямяэ будет решен со всем уважением к погребенным.

Мы построим Площадь Украины.

Переименуем Московский бульвар.

Мы упростим сотрудничество чиновников Департамента охраны памятников старины с собственниками, чтобы они могли повысить энергоэффективность своих объектов недвижимости и привести их в соответствие с современными стандартами.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Мы сохраним бесплатный общественный транспорт для жителей Таллинна.

Мы разработаем комплексную сеть маршрутов, основанную на данных, чтобы сократить время, необходимое для передвижения на общественном транспорте, и увеличить пассажиропоток. Мы уделим больше внимания перспективам развития трамвайного транспорта и удобству возможностей пересадок.

В сотрудничестве с соседними волостями и государством улучшим транспортное сообщение с пригородом.

Изыщем возможности для сотрудничества с частным сектором в сфере диверсификации возможностей передвижения.

Продолжим выделять полосы под общественный транспорт и развивать сеть перехватывающих парковок.

Продолжим подготовку к строительству трамвайных путей на Лийвалайа и в Пельгулинна.

Начнем проектирование трамвайных путей от Лийвалайа до торгового центра Kristiine, создадим комплексный транспортный узел в Кристийне, который будет сочетать в себе станцию электричек, остановки трамваев, уездных и городских автобусов, а также будет позволять продлить трамвайные пути.

Сохраним ночные автобусные маршруты.

Будем развивать услугу аренды велосипедов.

Обновим троллейбусный автопарк и инфраструктуру. Приобретем 10 новых трамваев, необходимых для работы на существующих и новых маршрутах, которые появятся в ближайшее время.

Будем заменять автопарк общественного транспорта на более экологически чистый, отдавая предпочтение такому, который работает на возобновляемой электроэнергии и биогазе.

Уберем рекламу с окон автопарка Таллиннского департамента транспорта.

При организации общественного транспорта, строительстве инфраструктуры и формировании автопарка будем уделять больше внимания людям с особыми потребностями.

КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ

Освободим владельцев недвижимости от обязательства обслуживать и очищать зимой от снега городские тротуары. Возложим эту обязанность на городские власти, сделав это в максимально сжатые сроки.

Переведем все уличное освещение на светодиодное.

Увеличим количество мусорных урн в общественном пространстве и построим первые хранилища для залоговой тары.

Ускорим процесс весенней уборки улиц, чтобы уменьшить количество пыли.

Установим для партнеров города правило, в соответствии с которым шумные работы (за исключением аварийных работ) не будут проводиться по воскресеньям. Город будет активнее информировать о рекомендации сократить по воскресеньям деятельность, которая является источником шума.

Разрешим партнерам города и подучреждениям пользоваться только электрическими воздуходувками.

Примем программы, призванные сократить шум и световое загрязнение.

Для снижения стоимости центрального отопления и достижения климатических целей города мы поддержим расширение сети центрального отопления и кондиционирования, а также поддержим квартирные товарищества при подключении к сети центрального отопления.

Составим долгосрочный план реконструкции улиц, который будет учитывать потребности модернизации сетей инженерно-технического обеспечения.

В тендерах на строительство улиц одним из условий будет максимальное удобство для общественного транспорта и пешеходов, а также максимально оперативное строительство перекрестков.

Приведем в порядок пляжные зоны Таллинна, продолжим развивать пляжные зоны Пирита, Строоми и Какумяэ.

Под железной дорогой в районе Кристийне и Палдиского шоссе построим тоннели для пешеходов и велосипедистов.

В центре города построим сеть велосипедных дорожек.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Разработаем городскую жилищную политику, направленную на повышение доступности жилья и увеличение разнообразия жилых районов.

Приведем меры и условия поддержки квартирных товариществ в соответствие с вызовами времени.

Город начнет более активно заниматься реновацией жилых зданий, а в сотрудничестве с университетами реконструироваться будут целые кварталы.

Мы организуем конкурс идей для реновации типовых панельных многоквартирных домов в Таллинне, чтобы ускорить процесс их реконструкции.

Пересмотрим правила парковки, чтобы в дальнейшем исходить из более гибких требований, которые будут учитывать потребности как жителей, так и застройщиков.

ГОРОДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Разработаем стратегию и политику в сфере городской недвижимости, в которой определим, какая недвижимость необходима городу, чтобы можно было продать ненужную.

Сведем управление городской недвижимостью под эгиду департамента управления городским имуществом, чтобы стандартизировать качество услуг и сэкономить расходы.

Продолжим устанавливать солнечные панели на крышах муниципальных зданий.

По возможности будем избегать аренды коммерческой недвижимости города на дискреционной основе. На организуемых нами аукционах мы будем устанавливать конкретные требования к деятельности потенциальных арендаторов.

Уберем символы оккупационной власти с принадлежащих городу объектов недвижимости. Для объектов, которые находятся под защитой как памятники старины, мы найдем решение в сотрудничестве с Департаментом охраны памятников старины.

Расторгнем договоры аренды принадлежащих городу объектов, которые заключены с Российской Федерацией.

ГОРОДСКАЯ ПРИРОДА И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Мы будем ценить и сохранять заповедные зоны города, а также продолжим их создавать в Астангу-Мяэкюла и Какумяэ.

Создадим единые принципы ухода за взрослыми деревьями. Цель состоит в увеличении в городском пространстве количества деревьев, чтобы в числе прочего решить проблему островов тепла.

С помощью природных решений (газоны, канавы, пруды и т. д.) мы максимально увеличим впитывание дождевой воды в грунт.

При проектировании зеленых зон мы будем придавать большое значение биоразнообразию.

Вместо контейнерного озеленения предпочтение будет отдаваться постоянному.

Продолжим поддерживать деятельность существующих городских и общественных садов и строительство новых, чтобы городское садоводство стало доступным для всех горожан. Поддержим городские инициативы по пчеловодству.

При стрижке газонов будем исходить из потребностей конкретного места. Будем косить территории интенсивного использования, и перестанем косить малоиспользуемые участки. В целом косить придется меньше.

ОТХОДЫ И ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Разработаем программу развития экономики замкнутого цикла в Таллинне.

Увеличим долю городских тендеров, связанных с экологией и экономикой замкнутого цикла.

Подготовим места сбора упаковочных отходов и будем придерживаться принципа, согласно которому передача сортированных отходов будет всегда дешевле, чем несортированных.

Будем стремиться прекратить сжигание несортированных отходов.

Продолжим превращение городских мусороперерабатывающих станций в такие, которые соответствуют принципам экономики замкнутого цикла. Мусороперерабатывающие станции нового типа будут построены в Лиллекюла, Ласнамяэ и Хааберсти. Мы проследим, чтобы цены на таких станциях не повысились.

Продолжим дни сбора крупногабаритных и опасных отходов, а также организацию сбора предметов, пригодных для повторного использования.

Мы увеличим вклад в образовательные информационные кампании, чтобы сократить количество отходов и привить жителям привычку сортировать мусор, следовать принципам экономики замкнутого цикла и предпочитать ремонтировать, а не выкидывать.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Город будет как можно меньше вмешиваться в предпринимательскую деятельность и упростит бюрократию, делая упор на консультационных услугах.

В сотрудничестве с государством город будет следить за тем, чтобы в столичном секторе торговли и сфере обслуживания услуги можно было получать на эстонском языке.

Крупные инвестиции и бизнес-проекты будут рассматриваться по принципу «одного окна».

В сотрудничестве с бизнес-организациями и государственными учреждениями мы будем работать над тем, чтобы привлечь в Таллинн международные предприятия и умные инвестиции.

Углубим сотрудничество с разными сторонами, чтобы способствовать проведению в Таллинне международных конференций и привлечению топовых специалистов.

Будем развивать бизнес, связанный с морем, и морской туризм. Повысим популярность маломерных городских судов и улучшим доступ к ним.

Для того, чтобы Старый город стал привлекательной средой для бизнеса, работы и проживания, мы сделаем так, чтобы его активнее посещали приезжие и местные жители и чтобы там было комфортно жить.

Будем работать над тем, чтобы Таллинн стал привлекательным туристическим объектом, а средняя продолжительность пребывания в городе выросла. Опираясь на данные, в сотрудничестве с частным сектором будем целенаправленно заниматься туристическим маркетингом.

Продолжим работу над концепцией двойного города Таллинн-Хельсинки и тоннеля.

Будем наращивать инновационный потенциал городской системы и создадим предпосылки к тестированию и внедрению новых технологий и материалов в реальной городской среде. В сотрудничестве с университетами и научно-исследовательскими институтами продолжим развивать возможности тестирования в Таллинне новых технологий. Будем использовать инновации для развития общественных услуг.

Будем помогать начать собственное дело, предлагая консультации, обучение и менторские программы.

В рамках стратегического партнерства с научно-деловым городком Tehnopol будем поддерживать развивающиеся технологические компании.

Будем способствовать и продвигать бизнес-модели, связанные с экономикой замкнутого цикла.

КУЛЬТУРА

В развитии сферы культуры и спорта будем руководствоваться тем, чтобы деятельность города повышала доступность к культурной жизни и возможностям для занятий спортом как для зрителей, так и для спортсменов.

В 2025 году откроем для зрителей новый комплекс Таллиннского городского театра.

Продолжим сотрудничество с фондом «Капитал культуры» и авторами идеи создания таллиннского киногородка, чтобы уже в ближайшее время можно было приступить к его строительству.

Создадим современные условия хранения экспонатов таллиннских музеев, чтобы все желающие имели к ним доступ. Подготовимся к вывозу наиболее ценных музейных экспонатов в случае необходимости.

Для повышения разнообразия городского пространства и поддержки сферы культуры при реализации инвестиционных проектов по примеру государства создадим программу, в соответствии с которой определенный процент от расходов на строительство нужно будет потратить на предметы искусства. Мы уже в 2024 году опробуем это на первых объектах.

Превратим таллиннские библиотеки в современные общественные центры. Приведем в порядок сеть библиотек и разработаем инвестиционный план до 2035 года.

Разработаем комплексную стратегию ночной жизни, которая будет касаться разных сфер ночной жизни в городе и учитывать интересы бизнесменов и жителей.

Централизуем организацию таких представительных мероприятий, как дни моря, дни Старого города, день Таллинна, фестиваль света в Кадриорге, рождественский рынок и пр.

Реорганизуем (в том числе и переименуем) филиал Таллиннского городского музея (Русский музей) и Русский центр культуры таким образом, чтобы они представляли разные национальные меньшинства Таллинна.

Продолжим обновление постоянных экспозиций городских музеев в запланированном темпе. Продолжим организовывать в Таллинне музейные воскресенья и найдем способы для расширения подобных возможностей.

Будем поощрять привлечение частных средств в культурную и спортивную жизнь Таллинна.

Будем поддерживать за счет городского бюджета крупные мероприятия, которые оказывают важное положительное влияние на имидж города, а также развитие креативной экономики Таллинна и интернационализацию столицы.

В решении вопроса расширения здания театра «Эстония» будем всесторонне сотрудничать с самим театром и государством.

СПОРТ

В 2025 году, когда Таллинн получит титул спортивной столицы, мы сосредоточимся на улучшении возможностей для повседневных занятий спортом и продвижении здорового образа жизни. В каждом районе расширим общественные возможности для занятий спортом.

Предоставим всем жителям города возможность пользоваться спортивной инфраструктурой школ во внеучебное время.

Приведем в порядок таллиннские тропы здоровья и пляжные зоны, чтобы улучшить возможности для занятий любительскими видами спорта.

При строительстве новых общественных спортивных и игровых площадок, а также при реконструкции уже существующих мы всегда будем учитывать их доступность в том числе и для людей с особыми потребностями.

Создадим инвестиционный план спортивной сферы до 2035 года. Для этого мы будем тесно сотрудничать с частным сектором.

Пересмотрим прямые субсидии Таллинна, предназначенные для спортивной сферы, а также цели открытых туров подачи ходатайств, чтобы сделать эту систему более понятной и прозрачной.

Будем стремиться повысить субсидии на детский спорт, в том числе и сумму, выделяемую на каждого ребенка.

Будем награждать и поддерживать таллиннских спортсменов, завоевавших медали на международных соревнованиях, а также их тренеров.

ГОТОВНОСТЬ К КРИЗИСАМ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

В сотрудничестве с государством создадим комплексный план защиты населения Таллинна, в том числе и создание укрытий для них.

В сотрудничестве с соответствующими ведомствами, Силами обороны и Кайтселийтом будем развивать в городе потенциал выполнения задач, связанных с государственной обороной.

В сотрудничестве с поставщиками жизненно важных услуг будем повышать их надежность.

Повысим готовность городских учреждений к длительным перебоям в электроснабжении, крупным авариям и прочим кризисным ситуациям.

Создадим рабочие группы по защите населения и готовности к кризисным ситуациям, чтобы повысить готовность местных жителей к кризисам. Начнем обучать жителей Таллинна оказанию первой медицинской помощи.

В сотрудничестве с квартирными товариществами пересмотрим систему городских субсидий для них, а готовность к кризисам сделаем одной из приоритетных задач.

Привлечем таллиннское правоохранительное подразделение к выполнению задач, связанных с готовностью к кризисам и защитой населения.

Принципы управления

Стороны коалиционного соглашения договорились о том, что реализацией программы будет заниматься сформированная городская управа, в которую входят мэр и восемь вице-мэров, а решения будут приниматься на основе консенсуса.

На основании соглашения мэром будет избран кандидат от Социал-демократической партии, председателем городского собрания станет кандидат от Партии реформ, а заместителем председателя городского собрания – кандидат от партии «Отечество».

Кроме мэра, все стороны договора в городской управе будут представлять два вице-мэра.

Стороны коалиционного соглашения договорились о следующем распределении обязанностей:

Социал-демократическая партия: городское планирование, культура и спорт, муниципальная полиция.

Партия реформ: окружающая среда и коммунальное хозяйство, городское имущество.

Партия «Отечество»: социальная сфера и здравоохранение, транспорт.

Партия Eesti 200: образование, предпринимательская деятельность.

Старейшинами районов Нымме и Ласнамяэ станут представители Социал-демократической партии.

Старейшинами районов Кесклинн и Пирита станут представители Партии реформ.

Старейшинами районов Мустамяэ и Хааберсти станут представители партии «Отечество».

Старейшинами районов Пыхья-Таллинн и Кристийне станут представители партии Eesti 200.

Партия реформ, партия «Отечество» и партия Eesti 200 считают важным найти правовое решение для отмены избирательного права граждан стран-агрессоров на местных выборах и реализовать его в Рийгикогу. Социал-демократическая партия не поддерживает это предложение, но считает возможным, что в данном вопросе решение должны найти остальные фракции Рийгикогу.

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