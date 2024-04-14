ЧИТАЙТЕ ⟩ Меньше шума и снежных завалов, большая ревизия, реформа РКЦ и старые пособия: что обещают новые власти Таллинна?

Будем поддерживать за счет городского бюджета крупные мероприятия, которые оказывают важное положительное влияние на имидж города, а также развитие креативной экономики Таллинна и интернационализацию столицы.

В решении вопроса расширения здания театра «Эстония» будем всесторонне сотрудничать с самим театром и государством.

СПОРТ

В 2025 году, когда Таллинн получит титул спортивной столицы, мы сосредоточимся на улучшении возможностей для повседневных занятий спортом и продвижении здорового образа жизни. В каждом районе расширим общественные возможности для занятий спортом.

Предоставим всем жителям города возможность пользоваться спортивной инфраструктурой школ во внеучебное время.

Приведем в порядок таллиннские тропы здоровья и пляжные зоны, чтобы улучшить возможности для занятий любительскими видами спорта.

При строительстве новых общественных спортивных и игровых площадок, а также при реконструкции уже существующих мы всегда будем учитывать их доступность в том числе и для людей с особыми потребностями.

Создадим инвестиционный план спортивной сферы до 2035 года. Для этого мы будем тесно сотрудничать с частным сектором.

Пересмотрим прямые субсидии Таллинна, предназначенные для спортивной сферы, а также цели открытых туров подачи ходатайств, чтобы сделать эту систему более понятной и прозрачной.

Будем стремиться повысить субсидии на детский спорт, в том числе и сумму, выделяемую на каждого ребенка.