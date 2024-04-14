Кульминация длившихся несколько недель переговоров должна была наступить сегодня, когда таллиннские региональные руководители Партии реформ, Социал-демократической партии, «Отечества» и «Ээсти 200» собрались для подписания коалиционного соглашения.

Во время первого голосования за кандидата в мэры Евгения Осиновского проголосовали 38 человек. В урне оказалось еще два недействительных бюллетеня, а это означало, что Осиновский не был избран. После этого было решено провести новый тур голосования для избрания мэра.