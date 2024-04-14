Сегодня утром Таллиннское горсобрание собралось, чтобы подписать коалиционное соглашение нового союза и избрать мэра.
Вновь провал ⟩ Осиновского не выбрали мэром Таллинна: набрать голосов не удалось и во втором туре (1)
Кульминация длившихся несколько недель переговоров должна была наступить сегодня, когда таллиннские региональные руководители Партии реформ, Социал-демократической партии, «Отечества» и «Ээсти 200» собрались для подписания коалиционного соглашения.
После подписания началось внеочередное заседание Таллиннского горсобрания, повестка дня которого – избрание мэра и утверждение в должности членов горуправы.
Во время первого голосования за кандидата в мэры Евгения Осиновского проголосовали 38 человек. В урне оказалось еще два недействительных бюллетеня, а это означало, что Осиновский не был избран. После этого было решено провести новый тур голосования для избрания мэра.
Во втором туре Осиновский набрал 39 голосов, то есть вновь он не был избран мэром.
Было решено проводить третий тур голосования.
Новость дополняется!
Распределение должностей
Мэр Таллинна
- Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия)
Вице-мэры Таллинна
- Вильяр Яаму (Партия реформ)
- Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ)
- Кристьян Ярван («Отечество»)
- Карл-Сандер Казе («Отечество»)
- Алексей Яшин («Ээсти 200»)
- Маргот Роозе («Ээсти 200»)
- Каарель Оя (Социал-демократическая партия)
- Мадле Липпус (Социал-демократическая партия)
Руководитель горсобрания
- Сандер Андла (Партия реформ)